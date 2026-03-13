Primeiro doutoramento em Ciências do Desporto em consórcio de seis Politécnicos

Fruto de trabalho colaborativo, o primeiro Doutoramento em Ciências do Desporto do Politécnico foi acreditado pela A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, marcando um momento histórico no ensino superior nacional.

Trata-se de um curso de âmbito nacional, resultante do consórcio entre 6 instituições do subsistema politécnico: Politécnico de Santarém – Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Politécnico de Viana do Castelo – ES Desporto e Lazer de Melgaço, Politécnico de Castelo Branco – ES Educação, Politécnico de Coimbra – ES Educação, Politécnico de Beja – ES Educação e Politécnico da Guarda – ES Educação, Comunicação e Desporto.

O curso estará disponível no ano lectivo 2026/27, oferecendo formação avançada e investigação aplicada em Ciências do Desporto, e reforçando a missão da Unidade de Investigação & Desenvolvimento em Ciências do Desporto, que está na base deste consórcio: SPRINT – Centro de Investigação & Inovação em Desporto, Actividade Física e Saúde, avaliada pela FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia com Muito Bom. Através do SPRINT será oferecido suporte científico, metodológico e laboratorial aos estudantes.

A cobertura territorial do consórcio, de Norte a Sul, é inédita na oferta em Ciências do Desporto, permitindo uma lógica de partilha de recursos, oportunidades únicas de colaboração, formação avançada e transferência de conhecimento para a sociedade, potenciando parcerias com comunidades locais, empresas, autarquias, ginásios, clubes, associações, federações e outras entidades do sector desportivo, da educação e da saúde.

O consórcio permitirá ainda alavancar oportunidades de projectos, bolsas e mobilidades internacionais decorrentes das Alianças Europeias, em que as instituições estão inseridas, como é o caso da ACE2EU, liderada pelo Politécnico de Santarém.

As candidaturas poderão ser apresentadas em qualquer uma das instituições parceiras, sendo o programa desenvolvido de forma integrada e articulada.