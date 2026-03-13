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Economia | 13-03-2026 15:00

Primeiro doutoramento em Ciências do Desporto em consórcio de seis Politécnicos

Primeiro doutoramento em Ciências do Desporto em consórcio de seis Politécnicos
Rita Santos Rocha, Professora Coordenadora Principal da Escola Superior de Desporto de Rio Maior do Politécnico de Santarém. - foto DR
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O curso estará disponível no ano lectivo 2026/27. As candidaturas poderão ser apresentadas em qualquer uma das instituições parceiras.

Fruto de trabalho colaborativo, o primeiro Doutoramento em Ciências do Desporto do Politécnico foi acreditado pela A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, marcando um momento histórico no ensino superior nacional.
Trata-se de um curso de âmbito nacional, resultante do consórcio entre 6 instituições do subsistema politécnico: Politécnico de Santarém – Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Politécnico de Viana do Castelo – ES Desporto e Lazer de Melgaço, Politécnico de Castelo Branco – ES Educação, Politécnico de Coimbra – ES Educação, Politécnico de Beja – ES Educação e Politécnico da Guarda – ES Educação, Comunicação e Desporto.
O curso estará disponível no ano lectivo 2026/27, oferecendo formação avançada e investigação aplicada em Ciências do Desporto, e reforçando a missão da Unidade de Investigação & Desenvolvimento em Ciências do Desporto, que está na base deste consórcio: SPRINT – Centro de Investigação & Inovação em Desporto, Actividade Física e Saúde, avaliada pela FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia com Muito Bom. Através do SPRINT será oferecido suporte científico, metodológico e laboratorial aos estudantes.
A cobertura territorial do consórcio, de Norte a Sul, é inédita na oferta em Ciências do Desporto, permitindo uma lógica de partilha de recursos, oportunidades únicas de colaboração, formação avançada e transferência de conhecimento para a sociedade, potenciando parcerias com comunidades locais, empresas, autarquias, ginásios, clubes, associações, federações e outras entidades do sector desportivo, da educação e da saúde.
O consórcio permitirá ainda alavancar oportunidades de projectos, bolsas e mobilidades internacionais decorrentes das Alianças Europeias, em que as instituições estão inseridas, como é o caso da ACE2EU, liderada pelo Politécnico de Santarém.
As candidaturas poderão ser apresentadas em qualquer uma das instituições parceiras, sendo o programa desenvolvido de forma integrada e articulada.

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