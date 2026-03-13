Economia | 13-03-2026
Produtores de mirtilo reuniram-se em Santarém para debater desafios do sector
Cultura do mirtilo em Portugal está a entrar numa nova fase de maturidade e ambição. Produtores reuniram-se no Convento de São Francisco em Santarém.
O 14.º Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo realizou-se no dia 12 de Março, no Convento de S. Francisco, em Santarém, reunindo produtores, investigadores e especialistas internacionais para discutir os desafios e oportunidades de um sector que, em pouco mais de uma década, deu um salto impressionante no país. De apenas 43 hectares de produção, Portugal passou para quase 3.000 hectares dedicados ao mirtilo, num crescimento que revela o peso crescente desta cultura no panorama agrícola nacional. O encontro nacional surge assim como palco privilegiado para pensar o futuro do sector, num momento em que a inovação, a sustentabilidade e a eficiência produtiva se tornaram palavras de ordem.
