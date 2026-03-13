uma parceria com o Jornal Expresso
13/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 13-03-2026 07:00

UP TEAM: Experiências que unem pessoas e fortalecem equipas

UP TEAM: Experiências que unem pessoas e fortalecem equipas
UP TEAM  transforma equipas para obter resultados positivos - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Cada programa é pensado com rigor e criatividade, adaptado à cultura, aos objetivos e à dinâmica de cada equipa.

A UP TEAM nasceu da vontade de fazer diferente. De transformar o modo como as empresas olham para as suas pessoas e como as equipas se relacionam entre si.
Trabalhamos com pessoas, para pessoas. São elas o verdadeiro motor das empresas e das mudanças. Por isso criamos experiências que inspiram, fortalecem equipas e despertam o melhor de cada participante.
A UP TEAM dedica-se à conceção e organização de experiências de teambuilding para empresas e eventos corporate, desenhados à medida de cada organização. Cada programa é pensado com rigor e criatividade, adaptado à cultura, aos objetivos e à dinâmica de cada equipa.
Combinamos emoção, desafio e propósito para transformar momentos em memórias e equipas em comunidades mais fortes e conscientes. Desde atividades de teambuilding ao ar livre até grandes encontros corporativos, cada experiência procura estimular a comunicação, reforçar a confiança e promover a cooperação entre colegas.
No centro de tudo estão as relações humanas. Um desafio superado em conjunto, uma gargalhada partilhada ou a energia renovada de uma equipa que trabalha lado a lado são sinais de que algo maior aconteceu.
Unir pessoas é o nosso super poder. Porque quando uma equipa cresce, tudo à sua volta cresce também.
* Texto da responsabilidade da UP TEAM

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região