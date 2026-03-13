UP TEAM: Experiências que unem pessoas e fortalecem equipas

A UP TEAM nasceu da vontade de fazer diferente. De transformar o modo como as empresas olham para as suas pessoas e como as equipas se relacionam entre si.

Trabalhamos com pessoas, para pessoas. São elas o verdadeiro motor das empresas e das mudanças. Por isso criamos experiências que inspiram, fortalecem equipas e despertam o melhor de cada participante.

A UP TEAM dedica-se à conceção e organização de experiências de teambuilding para empresas e eventos corporate, desenhados à medida de cada organização. Cada programa é pensado com rigor e criatividade, adaptado à cultura, aos objetivos e à dinâmica de cada equipa.

Combinamos emoção, desafio e propósito para transformar momentos em memórias e equipas em comunidades mais fortes e conscientes. Desde atividades de teambuilding ao ar livre até grandes encontros corporativos, cada experiência procura estimular a comunicação, reforçar a confiança e promover a cooperação entre colegas.

No centro de tudo estão as relações humanas. Um desafio superado em conjunto, uma gargalhada partilhada ou a energia renovada de uma equipa que trabalha lado a lado são sinais de que algo maior aconteceu.

Unir pessoas é o nosso super poder. Porque quando uma equipa cresce, tudo à sua volta cresce também.

* Texto da responsabilidade da UP TEAM