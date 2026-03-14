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Economia | 14-03-2026 10:00

O objectivo da Medicina Estética é auxiliar um envelhecimento harmonioso

O objectivo da Medicina Estética é auxiliar um envelhecimento harmonioso
Cláudia Gaspar Vieira, Licenciada em Medicina pela Universidade de Lisboa e com Pós-Graduação em Medicina Estética pela Universidade de Alcalá, é Directora Clínica da Maider Clinic. - foto O MIRANTE
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Na Maider Clinic, devolvemos confiança e ajudamos pessoas a acordarem todos os dias com o entusiasmo de se sentirem capazes de tudo aquilo que quiserem.

Muitas vezes a Medicina Estética é vista como um antónimo de envelhecimento. Mas será esse o verdadeiro propósito desta área da Medicina?
Embora sejamos bombardeados todos os dias nas redes sociais e na televisão com imagens e personalidades conhecidas, deformadas por tratamentos realizados com aquilo a que todos chamam “Botox” indiscriminadamente, isso não é Medicina Estética.
O objetivo da Medicina Estética é auxiliar um envelhecimento harmonioso. É envelhecer de forma natural e digna, mantendo a beleza única de cada um de nós. Não procura mudar feições ou transformar, apenas manter vivo aquilo que nos caracteriza.
Cada vez mais as pessoas cuidam mais de si. Praticamos mais exercício físico, tentamos seguir uma dieta mais equilibrada e, felizmente, começamos a dar a atenção adequada à nossa Saúde Mental. A par com este cuidado crescente, os avanços da Medicina também permitem que se vivam mais anos e com melhor qualidade de vida. Todos os dias na minha consulta observo pacientes com um aspeto que não corresponde à sua idade funcional ou mental. São pessoas ativas, atualizadas e cheias de vida que quando vêem o seu reflexo, não se encontram a si próprias nas rugas e no cansaço que o seu rosto transparece. É na Medicina Estética real que estas pessoas se reencontram.
Devolvemos confiança e ajudamos os nossos pacientes a acordar todos os dias com o entusiasmo de se olharem no espelho e sentirem que são capazes de tudo aquilo que quiserem. A idade é apenas um número. Envelhecer bem significa sermos a nossa melhor e mais feliz versão durante o maior número de anos possível.

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