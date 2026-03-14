Economia | 14-03-2026 15:00
Sardoal recebe conferência Artes e Ofícios da Tagus
foto ilustrativa
Sob o mote “Valorização & Comercialização do Produto Artístico”, a iniciativa decorre dia 19 de Março, Dia Mundial do Artesão.
O Sardoal vai ser palco, no dia 19 de Março, da 4ª edição da Conferência AO.RI – Artes e Ofícios do Ribatejo Interior. Sob o mote a “Valorização & Comercialização do Produto Artístico”, a iniciativa terá como oradores Laurel, Alameda Turquesa, Napperon, The Spot Market, INPI, Turismo de Portugal e Turismo Centro e uma representante do Governo de Castilla-La Mancha, em Espanha. Organizada pela TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, juntamente com os Municípios de Abrantes, de Constância e de Sardoal, a conferência decorre no Centro Cultural Gil Vicente e tem início pelas 9h15.
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