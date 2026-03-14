uma parceria com o Jornal Expresso
14/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 14-03-2026 15:00

Sardoal recebe conferência Artes e Ofícios da Tagus

arte textil
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Sob o mote “Valorização & Comercialização do Produto Artístico”, a iniciativa decorre dia 19 de Março, Dia Mundial do Artesão.

O Sardoal vai ser palco, no dia 19 de Março, da 4ª edição da Conferência AO.RI – Artes e Ofícios do Ribatejo Interior. Sob o mote a “Valorização & Comercialização do Produto Artístico”, a iniciativa terá como oradores Laurel, Alameda Turquesa, Napperon, The Spot Market, INPI, Turismo de Portugal e Turismo Centro e uma representante do Governo de Castilla-La Mancha, em Espanha. Organizada pela TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, juntamente com os Municípios de Abrantes, de Constância e de Sardoal, a conferência decorre no Centro Cultural Gil Vicente e tem início pelas 9h15.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região