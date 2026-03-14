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Economia | 14-03-2026 18:00

Smiledog lança segunda formação em Serviços Assistidos por Cães

cao gato coelho animais estimacao
foto ilustrativa
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Depois do sucesso da primeira edição, a Smiledog - Cães Terapeutas prepara-se para iniciar, em Abril, a segunda edição da formação em Serviços Assistidos por Cães.

Depois do sucesso da primeira edição, a Smiledog - Cães Terapeutas prepara-se para iniciar, em Abril, a segunda edição da formação em Serviços Assistidos por Cães, uma área em crescimento que utiliza a inter-acção entre pessoas e cães especialmente preparados para promover o bem-estar, o desenvolvimento emocional e a inclusão social.
O modelo de formação é híbrido, combinando sessões teóricas online sexta-feira à noite, com sessões práticas aos sábados. As sessões alternam entre si, garantindo que, sempre que existe aula teórica à sexta-feira não existe sessão prática no sábado seguinte. O programa formativo inclui conteúdos como comportamento e treino do cão, bem-estar animal, ética nas intervenções, planeamento de sessões e desenvolvimento de actividades adaptadas a diferentes públicos, psicologia, psicomotricidade, primeiros socorros a crianças e jovens, primeiros socorros a animais e empreendedorismo.

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