Taberna e Mercearia Sebastião com os sabores genuínos da cozinha portuguesa

A Taberna e Mercearia Sebastião afirma-se como um espaço dedicado à preservação e valorização da gastronomia tradicional portuguesa no centro histórico de Santarém. Sob a responsabilidade de Octávio Inácio, o restaurante tem vindo a conquistar apreciadores da cozinha típica, apostando em pratos emblemáticos preparados de forma simples e autêntica, respeitando os sabores e as tradições da cozinha nacional.

Localizada na Travessa do Fróis, a Taberna e Mercearia Sebastião combina o ambiente acolhedor de uma taberna tradicional com a qualidade de uma cozinha que privilegia ingredientes frescos e receitas bem conhecidas da gastronomia portuguesa. Entre as especialidades da casa destacam-se pratos como o bacalhau assado na brasa, o polvo à lagareiro, a espetada de lombinho e o bife à cervejeira.

Durante os meses de Março e Abril, o restaurante destaca dois pratos sazonais muito apreciados pelos amantes da cozinha ribatejana e portuguesa: o sável frito acompanhado de açorda de ovas, e as enguias fritas. Estas especialidades, ligadas à tradição gastronómica das regiões ribeirinhas, são preparadas de acordo com métodos tradicionais, atraindo clientes que procuram sabores característicos desta época do ano.

Ao almoço, de segunda a sexta-feira, o restaurante apresenta ainda uma proposta prática e variada com três pratos do dia disponíveis para os clientes. A oferta inclui habitualmente duas opções de carne e uma de peixe, permitindo uma escolha equilibrada para quem trabalha ou visita a cidade e procura uma refeição caseira a preços acessíveis.

A Taberna e Mercearia Sebastião funciona à segunda-feira e terça-feira das 11h00 às 16h00 e de quarta-feira a sábado entre as 11h00 e as 16h00, reabrindo depois para o jantar entre as 19h00 e as 24h00. O estabelecimento encerra ao domingo.

Além do serviço regular de restauração, o espaço dispõe também de condições para a realização de jantares de grupo, baptizados e outros eventos familiares ou sociais, oferecendo um ambiente típico e acolhedor que valoriza a partilha à mesa.