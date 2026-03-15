CLASS 20 organiza o XV Encontro de ATL (Centros de Actividades de Tempos Livres)

O Centro de Actividades de Tempos Livres (CATL) CLASS 20, de Almeirim, é a entidade organizadora do XV Encontro Anual Inter ATL (Actividades de Tempos Livres), que irá decorrer de 30 de Março a 1 de Abril, (das 10h00 às 17h00) no Estádio Municipal, reunindo cerca de 300 crianças que frequentam os espaços de tempos livres, sendo eles: CLASS 20, CAF 1, CAF 2, Os Conquistadores, Centro Paroquial e Conde de Sobral.

Durante três dias, o encontro proporciona um ambiente de crescimento, partilha e muita alegria, através do convívio saudável entre as crianças, estimulando competências físicas, sociais, emocionais e cognitivas, incentivando o espírito de equipa e a criação de novas amizades.

O programa do encontro inclui jogos colectivos, coreografias, desafios desportivos e dinâmicas de grupo, promovendo valores como o respeito, a inclusão e a entreajuda.

Segundo os responsáveis do CLASS 20, “a participação traz benefícios claros, como o reforço da socialização, coordenação, estímulo à autonomia e responsabilidade, desenvolvimento emocional e o incentivo à actividade física”.

O evento termina com um lanche partilhado, momento simbólico que reforça o espírito de comunidade e celebra as experiências vividas, deixando memórias e aprendizagens significativas para sempre.