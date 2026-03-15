Convenção 2026 da Olitrem a decorrer durante o mês de Março

A Olitrem – Indústria de Refrigeração, S.A. está a realizar a sua Convenção 2026 sob o lema “Vamos ter consigo! Proximidade que se constrói, soluções que acompanham”, apostando este ano num formato descentralizado que pretende aproximar ainda mais a empresa dos seus clientes e parceiros.

O primeiro momento da convenção teve lugar a 5 de Março, nas instalações da empresa em Tremês, coincidindo com o aniversário da marca. O evento prossegue em Lisboa, nos dias 10 e 11 de Março, e termina no Porto, a 25 e 26 de Março.

Segundo a empresa, a opção por três localizações distintas pretende inverter a lógica habitual destes encontros. Em vez de reunir todos os participantes num único local, a convenção desloca-se até diferentes regiões, facilitando a participação dos clientes e reforçando a proximidade com o mercado.

Durante a sessão realizada em Tremês, os participantes tiveram oportunidade de visitar as instalações industriais e conhecer de perto o processo de fabrico dos equipamentos, esclarecendo dúvidas sobre as várias fases de produção.

A convenção serve ainda de palco para a apresentação dos novos catálogos e novidades das marcas Olitrem, Marecos e Medgree, reforçando a oferta de soluções para diferentes segmentos profissionais.

Actualmente, a empresa conta com mais de 240 colaboradores e dispõe de cerca de 25 mil metros quadrados de área produtiva. A unidade industrial está também em fase de expansão, com a construção de um novo pavilhão destinado a armazém central, que irá apoiar as diferentes áreas de produção.

A empresa está presente directamente em mais de 40 países, exportando também para outros mercados através de marcas produzidas nas instalações de Tremês ou por meio de acordos de produção estabelecidos em determinados países.