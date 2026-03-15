Gelados da Bella Italia em Torres Novas com muita arte e sabores originais

Na Geladaria Bella Italia, em Torres Novas, há gelados de todos os tipos, 100% artesanais, crepes, waffles e tostas. Uma das curiosidades é o leite utilizado nos gelados ser pasteurizado por António Rosa, que, em conjunto com a esposa, Ana Paula Rosa, é proprietário do espaço.

E António tem uma história para contar. Aprendeu a arte do fabrico de gelados na Alemanha… mas com italianos.

“Foi um acaso. Após casar surgiu a oportunidade de ir para a Alemanha, juntamente com a minha esposa, para trabalhar numa geladaria. E foi aí que, com italianos, aprendi, fazendo, os segredos da confecção dos gelados. Posteriormente tornei-me sócio de uma outra geladaria onde estivemos, até regressarmos a Portugal, há cerca de dois anos”. Como não há duas, sem três, e como a arte acompanha com arte, na Geladaria Bella Italia, para além de gelados que são autênticas obras de arte, crepes, tostas e bebidas, também há para venda, quadros da pintora Linda Marques, que estão em exposição por todo o espaço.

Localizada na Avenida 25 de Abril n.º23, a Bella Italia funciona todos os dias das 08h30 às 21h00.