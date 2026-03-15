Politécnicos de Santarém e Tomar criam associação para formação avançada
O Instituto Politécnico de Santarém e o Instituto Politécnico de Tomar criaram uma associação, com o objectivo de responder à falta de oferta estruturada de formação avançada, pós-graduada e de actualização profissional.
O Instituto Politécnico de Santarém e o Instituto Politécnico de Tomar criaram uma associação, com o objectivo de responder à falta de oferta estruturada de formação avançada, pós-graduada e de actualização profissional. A assembleia fundadora da IN.OVATE - Associação para a Formação Avançada do Oeste e Vale do Tejo, decorreu no 8 de Março, no Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior. A nova associação tem como missão promover programas formativos de elevada qualidade - incluindo microcredenciais, cursos de especialização e outras modalidades de formação ao longo da vida - que contribuam para a qualificação dos recursos humanos e para a competitividade das organizações da região, reforçando simultaneamente a ligação entre o conhecimento produzido nas instituições de ensino superior e as necessidades concretas do território.