Instituto Politécnico de Tomar promove Jornadas de Fiscalidade e Contabilidade

As Jornadas de Fiscalidade e Contabilidade regressam ao Instituto Politécnico de Tomar, com o objectivo de reforçar o papel da instituição como centro de reflexão e produção de conhecimento nestas duas áreas. A iniciativa está marcada para 26 de Março, no auditório Doutor José Bayolo Pacheco de Amorim, e contará com a presença de vários especialistas e responsáveis institucionais.

A sessão de abertura terá intervenções de João Coroado, presidente do Politécnico de Tomar, de Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, e de Tiago Carrão, presidente da Câmara de Tomar. Ao longo do dia serão debatidos temas considerados centrais no actual panorama fiscal e económico, entre os quais as alterações à lei fiscal decorrentes do Orçamento do Estado para 2026, painel moderado por Paulo Bragança e que contará com Cristina Casalinho, Paula Pereira e Jorge Carrapiço.

Durante a manhã será ainda prestada homenagem ao antigo director de Finanças Mário Januário, que moderou a primeira edição das jornadas. O terceiro painel será dedicado à tributação internacional e ao instrumento multilateral, com moderação de António Martins, docente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e intervenções de Vera Figueiredo, partner da Clareira – a Legal Society e árbitra do Centro de Arbitragem Administrativa, e de Anabela Santos, em representação da Ordem dos Contabilistas Certificados.

A tarde será dedicada ao tema “O IVA na construção civil – contexto e desafios da lei”, num painel moderado por Jorge Carrapiço e com intervenções de Osvaldo Seixas e Raquel Montes Fernandes, advogada da Deloitte Legal e árbitra do Centro de Arbitragem Administrativa. Segue‑se um debate sobre o impacto do Pacote Fiscal para a Habitação no sector imobiliário e da construção, moderado por José Farinha, docente do IPT, com a participação de Miguel Oliveira, director coordenador nacional da Decisões e Soluções, e Rui Serrano, presidente da Nersant.

As jornadas encerram com intervenções de Henrique Pinho, director da Escola Superior de Gestão de Tomar, e novamente de Paula Franco. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória. O evento conta com o reconhecimento da Ordem dos Contabilistas Certificados, que atribui até seis créditos aos profissionais que participem presencialmente.

