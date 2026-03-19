Economia | 19-03-2026 15:00
Associação Recreativa de Casais de Baixo com gestão
Novos corpos sociais da Associação Recreativa de Casais de Baixo tomaram posse a 14 de Março - foto DR
Tomaram posse, no dia 14 de Março, sábado, os elementos dos novos corpos sociais da Associação Recreativa de Casais de Baixo, em Azambuja, para o próximo biénio, cuja direcção é presidida por José Vaqueiro.
Tomaram posse, no dia 14 de Março, sábado, os elementos dos novos corpos sociais da Associação Recreativa de Casais de Baixo, em Azambuja, para o próximo biénio, cuja direcção é presidida por José Vaqueiro. Estiveram presentes no acto, que decorreu na sede da associação pelas 21h00, o presidente da Junta de Freguesia da Azambuja, André Salema e a tesoureira do executivo, Joana Silva. A associação celebrou cinquenta anos, em 23 de Outubro do ano passado.
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