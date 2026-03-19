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Economia | 19-03-2026 12:00

Estofador O Violante executa trabalhos complexos tanto em mobiliário como em automóveis

Estofador O Violante executa trabalhos complexos tanto em mobiliário como em automóveis
Bruno Violante tem a sua oficina de trabalho em Torres Novas - foto DR
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Restaurar os estofos de um Rolls-Royce antigo, com valor estimado de meio milhão de euros, foi um dos trabalhos mais desafiantes e que mais prazer deu a Bruno Violante.

Estofador O Violante oferece soluções para todo o tipo de estofamento em mobiliário, nomeadamente sofás, cadeiras, cabeceiras de cama e na vertente automóvel, estofando deste tectos, a bancos, foles, volantes, forras de porta e fazendo alcatifamentos.
Os trabalhos de restauro interior de automóveis são alguns dos que mais prazer dão a Bruno Violante, proprietário da empresa. "Há dois anos restaurei um carro antigo, um Rolls-Royce, com um valor estimado de meio milhão de euros, e foi como recuar no tempo. Foi um trabalho desafiante", reconhece. Apesar da exigência que é gerir uma empresa da qual depende também o seu irmão Rui Violante, que trabalha na oficina, e dos “pesados” impostos a que está sujeito, Bruno Violante considera que trabalhar por conta própria traz maior realização pessoal e profissional.
“Trata-se de um trabalho muito moroso e minucioso no qual é preciso sujar as mãos até a peça ficar perfeita. Sou exigente, perfeccionista e gosto daquilo que faço. Desta oficina não sai um trabalho mal feito e sou eu mesmo quem se certifica disso”, remata.
A empresa, Estofador O Violante, fundada há 19 anos, fica no nº 8C da Rua de Santo António, em Torres Novas, e está aberta de segunda a sexta-feira das 08h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00. Pode ser contactada pelo e-mail: geral.estofadorviolante@sapo.pt.

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