FI Group by EPSA apresenta oportunidades de financiamento às empresas da região de Santarém

A FI Group by EPSA vai realizar na terça-feira, dia 24 de Março, no Data CoLAB do Instituto Politécnico de Santarém, uma sessão dedicada às oportunidades de financiamento e benefícios fiscais disponíveis para as empresas da região. A iniciativa, intitulada “Incentivar Santarém”, decorre entre as 9h30 e as 12h00 e pretende apoiar o tecido empresarial local na identificação de instrumentos de apoio ao investimento, inovação e transformação digital.

O encontro integra o programa itinerante Incentivar, desenvolvido pela consultora em parceria com a J. Pereira da Cruz, e dirige‑se exclusivamente a empresas do distrito. O objectivo é fornecer informação prática sobre os incentivos do Portugal 2030, mecanismos de optimização fiscal e formas de recuperar investimento já realizado em investigação e desenvolvimento.

A sessão de abertura ficará a cargo de Nuno Malta, director de gestão e finanças do Data CoLAB, que irá abordar o papel da inteligência artificial na modernização das organizações, destacando barreiras, oportunidades e impactos na competitividade empresarial.

As apresentações técnicas serão conduzidas por Ana Catarina Mateus e Carolina Henriques, da FI Group, que irão detalhar os principais incentivos regionais e nacionais actualmente disponíveis, bem como boas práticas para estruturar candidaturas de forma eficaz. Hugo Ramos, Business Team Leader da consultora, fará a moderação da sessão.

O programa inclui ainda uma intervenção de Filipa Pereira, agente oficial da propriedade industrial da J. Pereira da Cruz, dedicada à protecção de activos imateriais, marcas e invenções, tema que ganha relevância num contexto de crescente aposta empresarial em inovação.

Além das apresentações, haverá um momento de networking que permitirá às empresas esclarecer dúvidas directamente com os especialistas e obter orientações adaptadas aos seus projectos.

Em 2025, o programa Incentivar passou por seis cidades portuguesas e reuniu mais de duas centenas de participantes. A edição de Santarém marca o arranque do ciclo de 2026, com enfoque nas necessidades específicas das empresas da região.

A participação é gratuita mediante inscrição online.