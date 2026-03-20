Workshop AIP sobre gestão de dinheiro digital e criptoactivos

A Associação Industrial Portuguesa, em parceria com a Greenwealth, vai realizar, na quinta-feira, 26 de Março, das 14h30 às 16h30, o workshop presencial “PME, dinheiro digital e criptoactivos: benefícios e riscos”.

Nuno Sampayo Ribeiro, advogado e especialista em Direito Fiscal Internacional, será o orador desta iniciativa que pretende dotar as PME da capacidade para tomarem decisões financeiras informadas e compreenderem os benefícios, os riscos e as ameaças do dinheiro digital e dos criptoactivos.

Blockchain e tokenização do sistema económico-financeiro; benefícios, riscos e ameaças: quais são e como gerir?; cibercrime e prevenção da finança ilícita; tendências de evolução e os desafios para as PME são alguns dos temas da sessão.

A integração no quotidiano da vida empresarial das Bitcoin, Ethereum, stablecoin, crioptoactivos, Apple Pay, ewallet, PayPal, open finance, open banking, pagamentos online, pagamentos instantâneos, além de outras, são evidências das novas realidades com elevados graus de novidade, complexidade e especialização técnica que exigem o reforço da literacia financeira das PME.