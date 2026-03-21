Comunidades de energia renovável aprovadas em Abrantes com contestação da oposição

A Assembleia Municipal de Abrantes aprovou, a 27 de Fevereiro, a autorização para a celebração de um contrato interadministrativo com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) para a criação de um sistema intermunicipal de autoconsumo colectivo de energia e de três Comunidades de Energia Renovável (CER) no concelho. A proposta, que prevê a instalação de painéis solares em edifícios públicos e a produção de energia para consumo próprio e zonas industriais, passou com os votos favoráveis do PS e os votos contra de PSD, ALTERNATIVAcom, CDU, CDS e Chega.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, defendeu o projecto como uma aposta estratégica na redução dos custos energéticos e no reforço da autonomia do concelho. Segundo o autarca, o objectivo é aproveitar coberturas de edifícios municipais para produzir energia, baixar despesas e aumentar a competitividade do território, nomeadamente nas zonas industriais. A oposição contestou sobretudo a forma como o processo foi levado à assembleia. Pedro Grave, do movimento ALTERNATIVAcom, pediu a retirada do ponto, lembrando que os deputados receberam apenas uma semana antes uma documentação com cerca de 280 páginas. Já João Fernandes, do PSD, classificou o procedimento como “uma injúria à assembleia municipal”, alertando que está em causa uma decisão com efeitos a várias décadas. Também a CDU levantou reservas. O deputado João Chaleira Damas considerou que o projecto é “demasiadamente grandioso” para ser aprovado sem explicações técnicas detalhadas.

Manuel Valamatos reconheceu a complexidade do processo e admitiu que poderia ter existido mais informação prévia aos eleitos. Ainda assim, garantiu que a deliberação não significa a assinatura imediata de contratos. “Neste momento não estamos a assinar nenhum contrato. Estamos apenas a transferir para a comunidade intermunicipal a competência de desenvolver o procedimento”, explicou, comprometendo-se a levar técnicos especializados à próxima sessão da assembleia para esclarecer dúvidas.