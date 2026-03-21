Consultor João Peixoto, da Amaze Imobiliária, garante total acompanhamento

A Imobiliária Amaze compromete-se com um acompanhamento completo no processo de compra e venda de imóveis. Desde a avaliação de mercado e definição de estratégia de venda, à promoção e divulgação dos imóveis, gestão de visitas, negociação e acompanhamento até à escritura, o objectivo é que o cliente se sinta sempre seguro e bem acompanhado.

A garantia é dada pelo CEO da empresa, João Peixoto, que acrescenta ao resumo dos serviços prestados, a “gestão de arrendamentos, seja para encontrar apenas o inquilino certo, ou para fazer a gestão do imóvel a médio/longo prazo”. Tem ainda uma parceria de confiança com o Dr. Finanças na parte dos créditos (sejam eles habitação, obras ou automóveis)”, sublinha.

Com experiência de dois anos no sector imobiliário, o consultor João Peixoto confessa ser ambicioso, porque essa postura também é vantajosa para os clientes. “Faço um balanço muito positivo deste arranque da Amaze, uma vez que temos conseguido consolidar a presença na vila de Tramagal, mas também em todo o concelho de Abrantes, onde já muita gente nos conhece ou já ouviu falar de nós. E acrescento também que neste curto espaço de tempo conseguimos construir uma equipa espectacular, sólida e muito profissional”.

Como curiosidade sobre a sua entrada no mercado imobiliário, confessa que tudo começou em 2022, com a leitura do livro “Pai Rico, Pai Pobre” de Robert T. Kiyosaki, considerado o livro de finanças pessoais mais vendido de sempre. “Foi aí que descobri que o imobiliário é o jogo que todos os milionários mais conceituados jogam, e decidi que também queria jogar”.

Sobre a principal diferença entre a Amaze e a concorrência, diz ser a comissão justa que cobra ao cliente. “Apostamos também muito na proximidade com as pessoas, numa estratégia de ‘marketing’ forte para cada imóvel e num acompanhamento constante em todas as fases do processo. Essa dedicação acaba por reflectir-se nos resultados”.

A Amaze está aberta de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h. À tarde, bem como sábados e domingos, o atendimento é por marcação.