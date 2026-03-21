Histórica produtora de presuntos de Mação com novos donos aumenta produção em 60%

O Grupo Globalfer anunciou segunda-feira, 2 de Março, a aquisição da histórica produtora de presuntos Pepe, localizada em Chão de Codes, no concelho de Mação. A operação visa reforçar a presença do grupo na indústria da charcutaria e garantir a continuidade de uma das marcas mais emblemáticas da chamada “Escola de Mação”. O valor do negócio não foi divulgado, mas a empresa confirmou a manutenção da unidade fabril e de todos os postos de trabalho. Segundo o grupo, a integração da Pepe faz parte de uma estratégia de crescimento sustentado no sector, complementando a actividade da Sicarze – Indústria de Carnes, empresa já integrada no universo Globalfer. Com esta aquisição, a capacidade produtiva total de presunto deverá aumentar cerca de 60%. “Ao garantir a manutenção da produção local, o Grupo Globalfer assegura a continuidade de um saber-fazer geracional que define a identidade económica de Mação”, refere a empresa em comunicado.

O concelho de Mação é amplamente reconhecido pela sua tradição na produção de presunto de qualidade, com actividade industrial consolidada desde a década de 1970. As condições climatéricas da região são frequentemente apontadas como determinantes para a cura natural dos produtos cárneos, tornando o presunto um dos principais ex-líbris do concelho.