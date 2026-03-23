Cantinho do Mercado abre em Santarém com cozinha tradicional e contemporânea

Abriu, a 7 de Março, o Cantinho do Mercado, um novo espaço de restauração em Santarém que aposta na combinação entre cozinha tradicional portuguesa e propostas contemporâneas. O restaurante fica situado na Rua Dr. Jaime Figueiredo, nº 24, e tem capacidade para 32 pessoas.

O projecto é liderado por Filipa Guilherme e pelo cozinheiro André Santos, que conta com quase 15 anos de experiência em vários restaurantes da cidade. “Este é um projecto a dois. Fui conquistada com a comida”, confessa Filipa Guilherme sobre o início da parceria.

Ao almoço, de segunda a sexta-feira, o restaurante disponibiliza um menu composto por prato do dia, pão e azeitonas por 8,95 euros. Aos sábados, o prato tem o valor de 10 euros. As bebidas são cobradas à parte.

A ementa semanal é fixa e inclui sempre um prato de peixe e um prato de carne, com propostas que valorizam sabores tradicionais e contemporâneos. Entre os pratos que podem surgir na carta estão: Pota à Lagareiro; Feijoada de Chocos; Favas com Entrecosto e Enchidos; Ovos escalfados com Ervilhas; Galinha de Cabidela; Raia frita com arroz de tomate e Empadão de Alheira.

Ao jantar, o Cantinho do Mercado aposta num menu executivo por 28 euros, composto por três snacks, uma entrada, um prato de peixe, um prato de carne e sobremesa. Existe também menu kids. As bebidas estão incluídas.

O restaurante Cantinho do Mercado funciona das 12h às 15h e das 19h às 22h, encerrando ao domingo e à segunda-feira à tarde. O espaço disponibiliza ainda menus para grupos, sendo aconselhável fazer sempre reserva.