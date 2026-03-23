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Economia | 23-03-2026 07:00

Casa Chef Victor Felisberto continua no mapa da gastronomia Michelin

Casa Chef Victor Felisberto continua no mapa da gastronomia Michelin
Restaurante Casa Chef Victor Felisberto, de Abrantes, soma distinções pela excelência gastronómica - foto DR
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Restaurante de Abrantes, pelo sétimo ano consecutivo no Bib Gourmand, distinção que destaca cozinha de grande qualidade a preços moderados. Distinguido pelo prémio Festival das Sopas - Rossio ao Sul do Tejo.

O restaurante Casa Chef Victor Felisberto, em Abrantes, voltou a ser distinguido com o prestigiado Bib Gourmand do Guia MICHELIN Portugal 2026, mantendo assim esta distinção pelo sétimo ano consecutivo.
Este reconhecimento coloca o restaurante como o único no distrito de Santarém com a distinção Bib Gourmand, reforçando o seu posicionamento como uma das referências gastronómicas da região e do país.
A distinção Bib Gourmand, atribuída pelo Guia MICHELIN, destaca restaurantes que oferecem cozinha de grande qualidade a preços moderados, reconhecendo espaços onde o prazer da boa gastronomia se mantém acessível a um público mais alargado, sem comprometer a excelência culinária.
“Manter o Bib Gourmand ao longo de sete anos consecutivos é um enorme motivo de orgulho. É o reconhecimento do trabalho diário da nossa equipa e da dedicação que colocamos em cada prato. Mais do que um prémio, é uma responsabilidade para continuarmos a honrar a gastronomia da nossa região e a proporcionar experiências memoráveis a quem nos visita”, refere o Chef Victor.
A gala do Guia MICHELIN Portugal 2026, realizada a 10 de Março, no Savoy Palace, no Funchal (Madeira), reuniu os principais protagonistas da gastronomia nacional, revelando também novos restaurantes distinguidos com Estrela MICHELIN e novos Bib Gourmand, reforçando a crescente qualidade e diversidade da cozinha portuguesa.
Além desta distinção internacional, o Chef Victor foi recentemente também reconhecido a nível local ao vencer o Festival das Sopas, organizado pelo Agrupamento 697 do Corpo Nacional de Escutas (CNE) – Rossio ao Sul do Tejo, onde conquistou o prémio de Melhor Sopa com a tradicional Sopa de Ganhões.

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