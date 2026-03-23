Casa Chef Victor Felisberto continua no mapa da gastronomia Michelin

O restaurante Casa Chef Victor Felisberto, em Abrantes, voltou a ser distinguido com o prestigiado Bib Gourmand do Guia MICHELIN Portugal 2026, mantendo assim esta distinção pelo sétimo ano consecutivo.

Este reconhecimento coloca o restaurante como o único no distrito de Santarém com a distinção Bib Gourmand, reforçando o seu posicionamento como uma das referências gastronómicas da região e do país.

A distinção Bib Gourmand, atribuída pelo Guia MICHELIN, destaca restaurantes que oferecem cozinha de grande qualidade a preços moderados, reconhecendo espaços onde o prazer da boa gastronomia se mantém acessível a um público mais alargado, sem comprometer a excelência culinária.

“Manter o Bib Gourmand ao longo de sete anos consecutivos é um enorme motivo de orgulho. É o reconhecimento do trabalho diário da nossa equipa e da dedicação que colocamos em cada prato. Mais do que um prémio, é uma responsabilidade para continuarmos a honrar a gastronomia da nossa região e a proporcionar experiências memoráveis a quem nos visita”, refere o Chef Victor.

A gala do Guia MICHELIN Portugal 2026, realizada a 10 de Março, no Savoy Palace, no Funchal (Madeira), reuniu os principais protagonistas da gastronomia nacional, revelando também novos restaurantes distinguidos com Estrela MICHELIN e novos Bib Gourmand, reforçando a crescente qualidade e diversidade da cozinha portuguesa.

Além desta distinção internacional, o Chef Victor foi recentemente também reconhecido a nível local ao vencer o Festival das Sopas, organizado pelo Agrupamento 697 do Corpo Nacional de Escutas (CNE) – Rossio ao Sul do Tejo, onde conquistou o prémio de Melhor Sopa com a tradicional Sopa de Ganhões.