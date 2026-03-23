Mês do Sável em Vila Franca de Xira dá destaque à gastronomia ribeirinha

Março continua a celebrar a tradição gastronómica ribeirinha no concelho de Vila Franca de Xira com a campanha “Março, Mês do Sável”, iniciativa que convida residentes e visitantes a saborear um dos peixes mais emblemáticos do rio Tejo. Ao longo do mês, 31 restaurantes do concelho apresentam esta iguaria em confecção tradicional: finas postas de sável frito acompanhadas de açorda de ovas.

O roteiro gastronómico estende-se por várias localidades do concelho, incluindo Alhandra, Alverca do Ribatejo, Castanheira do Ribatejo, Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria, São João dos Montes, Sobralinho, Vialonga e Vila Franca de Xira. Para harmonizar a refeição, os vinhos do município, Encostas de Xira, são uma das sugestões em destaque, já distinguida com vários prémios e selos de qualidade. A campanha foi oficialmente apresentada a 27 de Fevereiro, durante a Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL) em Lisboa, onde se realizou um momento de promoção da gastronomia local, um showcooking dedicado ao sável e a actuação de um grupo de sevilhanas.

Além da vertente gastronómica, a campanha continua a oferecer propostas culturais e de lazer que complementam a experiência. Entre elas destacam-se as sessões de música ao vivo “Jam às Sextas”, na Fábrica das Palavras, bem como exposições como o reconhecido Cartoon Xira. A iniciativa inclui ainda descontos em alojamento, actividades de lazer — como passeios a cavalo — e em produtos de nove parceiros da campanha, mediante apresentação de fatura de um dos restaurantes aderentes.