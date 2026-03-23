Santarém e Almeirim juntaram sector do mirtilo que já vale quase 3000 hectares em Portugal

O 14.º Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo realizou-se no dia 12 de Março, no Convento de S. Francisco, em Santarém, reunindo produtores, investigadores e especialistas internacionais para discutir os desafios e oportunidades de um sector que, em pouco mais de uma década, deu um salto impressionante no país. De apenas 43 hectares de produção, Portugal passou para quase 3.000 hectares dedicados ao mirtilo, num crescimento que revela o peso crescente desta cultura no panorama agrícola nacional. O encontro nacional surge assim como palco privilegiado para pensar o futuro do sector, num momento em que a inovação, a sustentabilidade e a eficiência produtiva se tornaram palavras de ordem.

O primeiro dia do encontro ficou marcado por um programa intenso, centrado na análise do mercado, da inovação e da competitividade. Após a sessão de abertura, seguiu-se um painel dedicado ao mercado e às tendências de consumo, que traçaram o retrato do sector a nível europeu e ibérico. A manhã prosseguiu com uma sessão sobre gestão de explorações, onde foram apresentadas ferramentas e estratégias para tornar as produções mais eficientes, sustentáveis e competitivas. Durante a tarde, o foco mudou para a investigação científica, com destaque para as novidades ao nível da qualidade do fruto, terminando o dia com uma sessão dedicada às tecnologias e à inovação na agricultura. O encerramento do primeiro dia aconteceu com a habitual Mesa de Produtores, um espaço de debate aberto onde estiveram em cima da mesa algumas das principais preocupações do sector, como a falta de mão-de-obra, o peso da burocracia, a necessidade de reforçar a exportação e o desafio de aumentar o consumo interno. No segundo dia, 13 de Março, o encontro saiu da sala de conferências para o terreno, com os participantes a rumarem à exploração Campo Blue, em Almeirim.

A abertura oficial contou com a presença de Carlos Adão, presidente da ANPM, do presidente da Câmara de Almeirim, Joaquim Catalão, e do ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes. O programa incluiu uma sessão sobre agricultura regenerativa, demonstrações de colheita mecânica e tecnologias de monitorização, bem como várias apresentações técnicas centradas no aumento da produtividade, na utilização de inteligência artificial para a classificação do fruto e em soluções de embalamento e conservação.