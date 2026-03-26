Economia | 26-03-2026 15:00
D. Duarte e o filho Afonso nas Festas da Cidade de Santarém
D.Duarte e o filho, Afonso, estiveram em Santarém nas festas da cidade - foto DR
Segundo a Casa Real Portuguesa, a visita decorreu sob o signo da celebração das tradições ribatejanas.
D. Duarte de Bragança, legítimo herdeiro da Casa Real Portuguesa, acompanhado pelo seu filho mais velho, D. Afonso, pretendente ao título de Príncipe da Beira, estiveram presentes nas Festas da Cidade de Santarém, tendo sido recebidos pelo presidente da câmara municipal, João Teixeira Leite e elementos da vereação, que os acompanharam ao recinto das festividades.
Segundo a Casa Real Portuguesa, a visita decorreu sob o signo da celebração das tradições ribatejanas e foi feita no âmbito de um almoço organizado pela nova direcção da Real Associação do Ribatejo, agora liderada por João Saldanha.
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