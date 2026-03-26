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Economia | 26-03-2026 15:00

LPM tem disponível o Fiat Grande Panda,“Citadino do Ano” em Portugal

LPM tem disponível o Fiat Grande Panda,“Citadino do Ano” em Portugal
Fiat Grande Panda é uma reinterpretação do icónico modelo dos anos 90 - foto DR
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Inspirado no espírito do icónico Panda da década de 1980, o novo modelo, recupera os valores de simplicidade, robustez e funcionalidade.

A LPM, concessionário Fiat com presença em Santarém, Leiria e Caldas da Rainha, assinala com grande satisfação a distinção atribuída ao novo Fiat Grande Panda, vencedor da categoria “Citadino do Ano” na edição de 2026 do prémio Seguro Directo Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal.
O modelo, que já integrava o grupo restrito dos sete finalistas ao prémio “Carro do Ano” em Portugal, confirma agora o seu destaque ao conquistar esta importante categoria, numa avaliação conduzida por um júri composto por jornalistas especializados do sector automóvel, representantes dos principais órgãos de comunicação social nacionais.
Destacando-se pelo seu design apelativo, pela relação preço/qualidade, pelo nível de equipamento e pela versatilidade da sua gama de motorizações, o Grande Panda está disponível com opções a gasolina, híbridas e 100% eléctricas, apresenta uma das ofertas mais completas do segmento dos citadinos.
Inspirado no espírito do icónico Panda da década de 1980, o novo Grande Panda recupera os valores de simplicidade, robustez e funcionalidade, reinterpretando-os numa linguagem contemporânea ajustada às exigências actuais da mobilidade urbana.

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