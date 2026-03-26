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Economia | 26-03-2026 18:00

“O Segredo da Água” estreia-se em Santarém para ensinar crianças a poupar e preservar

“O Segredo da Água” estreia-se em Santarém para ensinar crianças a poupar e preservar
Ramiro Matos levou iniciativa às escolas para promover uso sustentável da água - foto O MIRANTE
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A iniciativa “O Segredo da Água” foi lançada pela primeira vez em Santarém na manhã de 24 de Março, na Escola Básica do 1.º CEB de São Bento, onde foi apresentada a duas turmas por Ramiro Matos.

A iniciativa “O Segredo da Água” foi lançada pela primeira vez em Santarém na manhã de 24 de Março, na Escola Básica do 1.º CEB de São Bento, onde foi apresentada a duas turmas por Ramiro Matos, presidente do conselho de administração da Águas de Santarém. Criada no âmbito do Dia Mundial da Água, assinalado a 22 de Março, a acção resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Santarém e a Águas de Santarém e pretende sensibilizar a população, em especial as crianças, para a importância da água no dia-a-dia e para a necessidade da sua utilização consciente e sustentável.
A iniciativa vai agora percorrer várias escolas do concelho e do distrito, através de sessões de apresentação, distribuição de folhetos informativos e pulseiras, numa estratégia que aposta nos mais novos como agentes de mudança dentro das famílias. Em declarações a O MIRANTE, Ramiro Matos sublinhou que as crianças são os grandes “embaixadores” desta causa, por estarem mais despertas para as questões ambientais e terem maior capacidade de influenciar os adultos. “É muito mais fácil uma criança criar hábitos de poupança e de preservação da água do que um adulto que já tem alguns vícios de não poupança”, afirmou. O responsável destacou ainda a ligação directa entre o consumo de água e a actual crise energética, lembrando que a captação, tratamento e distribuição de água exigem elevados recursos energéticos. Por isso, defende, poupar água é também uma forma de ajudar a reduzir o impacto da crise energética. O apelo deixado às crianças foi claro: partilhar o “segredo da água” em casa e junto dos adultos, ajudando a criar uma cultura de maior responsabilidade no uso deste recurso essencial.

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