Produtos da CBWEED Alverca são derivados de cânhamo industrial legal sem efeitos psicoactivos

A CBWEED Alverca integra a rede europeia CBWEED, uma marca de referência no mercado do cânhamo e derivados naturais do CBD (Canabidiol). Comercializa produtos certificados e legais, como flores de cânhamo, óleos, cosméticos e alimentos, focando no bem-estar sem efeitos psicoactivos. Disponibiliza informação sobre utilização, qualidade e origem dos produtos e fornece acompanhamento aos clientes.

“Mais do que uma simples loja, o conceito da CBWEED passa por criar um espaço onde as pessoas podem conhecer melhor os benefícios do cânhamo industrial e do CBD, esclarecer dúvidas e encontrar produtos seleccionados com elevados padrões de qualidade. Entre os principais serviços destacam-se o aconselhamento personalizado, a disponibilização de produtos certificados de CBD e derivados do cânhamo, bem como informação clara sobre utilização, qualidade e origem dos produtos”, sublinha o gerente.

A CBWEED, criada em 2017, em Itália, funciona através de um modelo de ‘franchising’, estando presente em várias cidades em Portugal e noutros países europeus, através de diferentes operadores locais.

Segundo Yuri Gouveia os produtos mais procurados pelos clientes reflectem diferentes formas de integrar o cânhamo no dia a dia — seja pela experiência sensorial, pela practicidade, ou pela curiosidade em explorar novos formatos daquele ingrediente natural.

As flores de CBD são procuradas pelo seu aroma natural e pela diversidade de variedades disponíveis. Os óleos também são bastante escolhidos pela facilidade de utilização e há produtos como vapes e cartuchos de CBD, chás, gomas, chocolates ou outras opções alimentares que despertam cada vez mais interesse por permitirem incorporar o CBD na alimentação de forma natural e acessível.

Para o responsável da CBWEED Alverca, o maior desafio actual é a falta de informação clara no mercado e alguma confusão regulatória em torno do CBD. “Muitas pessoas ainda associam o cânhamo a substâncias psicoactivas, quando na realidade os produtos por nós comercializados são derivados de cânhamo industrial legal e não têm efeitos psicoactivos”, refere.

A loja física CBWEED Alverca, na Avenida Capitão João de Almeida Meleças 67A, funciona de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 20h00 e aos sábados das 10h00 às 18h00. Yuri Gouveia deixa uma mensagem: “Convidamos todos os curiosos, interessados ou simplesmente quem queira saber mais sobre esta planta extraordinária, que é o cânhamo, a visitar a nossa loja e conhecer de perto o universo do cânhamo”, conclui.