Carris Metropolitana transportou 9 milhões em Vila Franca de Xira e reforça rede no concelho
Dados revelam aumento da procura e ajustes na operação, num contexto de expansão e optimização do serviço na Área Metropolitana de Lisboa.
A Carris Metropolitana transportou cerca de nove milhões de passageiros no concelho de Vila Franca de Xira durante o ano de 2025, registando um crescimento de 14,1% face a 2024, segundo dados revelados a O MIRANTE pela Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) num encontro com a comunicação social. No início de 2026, encontram-se em operação 45 linhas com serviço ao município, sendo as ligações entre Alverca e Lisboa, nomeadamente a linha 2790 (Alverca - Areeiro), a 2794 (Forte da Casa - Oriente) e a 2303 (Alverca - Arcena), das mais procuradas pelos passageiros.
A evolução da procura levou à implementação de uma reestruturação da rede em meados de 2025, que incluiu o reforço da oferta com novas linhas municipais e intermunicipais, como a 2301, 2308, 2532 e 2793. Em paralelo, foram descontinuadas algumas ligações, como as linhas 2316, 2791 e 2795, cujos percursos foram integrados noutras carreiras, garantindo a manutenção da cobertura territorial com maior eficiência.
Segundo a TML, a estratégia de mobilidade tem assentado numa adaptação contínua às necessidades dos utilizadores, estando actualmente o foco na optimização da operação, com prioridade à melhoria da pontualidade, ao ajustamento das ligações às escolas e à introdução de alterações pontuais com base na monitorização do serviço. Estes dados foram divulgados à margem da iniciativa “TML de Portas Abertas - A Mobilidade Vista por Dentro”, que decorreu a 19 de Março, em Lisboa, e onde foram apresentados os principais indicadores do sistema de transportes na Área Metropolitana.
A Carris Metropolitana ultrapassou os 194 milhões de passageiros transportados em 2025, representando um crescimento de 11,5%, num contexto de recuperação e aumento sustentado da procura pelo transporte público. A TML destacou ainda o desenvolvimento do sistema navegante, com a expansão dos canais digitais e físicos de acesso, bem como a integração de diferentes modos de transporte e serviços, incluindo bicicletas partilhadas e estacionamento.
Em declarações a O MIRANTE, o presidente do Conselho de Administração da TML, Carlos Humberto de Carvalho, sublinhou a necessidade de adaptação contínua da rede. “Temos de actualizar a rede permanentemente em articulação com os municípios e as populações”, indicou. Segundo referiu, o crescimento da oferta tem sido acompanhado pelo aumento da procura, com subidas de 11,5% em 2025 e superiores a 22% em 2024, antecipando nova evolução positiva este ano, impulsionada, entre outros factores, pelas carreiras de praia, nocturnas e de fim-de-semana.
Durante o encontro foram também apresentados projectos nas áreas da inovação, acessibilidade e educação, como o programa “Mini Passageiros”, dirigido à comunidade escolar, e iniciativas de planeamento estratégico no âmbito do Plano Metropolitano de Mobilidade Urbana Sustentável. A sessão incluiu ainda uma visita ao Centro de Monitorização e Operação, onde é acompanhada em tempo real a rede de transportes, num esforço de gestão mais eficiente e adaptada às dinâmicas da mobilidade metropolitana.
TML alerta para impacto de 10 mil trabalhadores durante a construção do aeroporto
O presidente do Conselho de Administração da TML, Carlos Humberto de Carvalho, defende uma maior articulação entre entidades no planeamento da mobilidade associada ao novo aeroporto e às grandes infraestruturas previstas. “Estamos atentos e já sinalizámos ao Governo que precisamos de ser envolvidos na questão do aeroporto, na terceira travessia sobre o Tejo e em todas as questões à volta do arco ribeirinho sul e da alta velocidade”, afirmou, revelando estar já marcada para breve uma reunião sobre esta matéria. O responsável alertou ainda para o impacto na construção do aeroporto, estimando a presença de cerca de 10 mil trabalhadores durante esse período, o que exigirá respostas ao nível da mobilidade.
Metro e aeroporto no horizonte da mobilidade metropolitana
A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) está a acompanhar vários projectos estruturantes para o futuro da mobilidade na Área Metropolitana, incluindo a possibilidade de uma ligação de metro a Alcochete, pensada para responder ao impacto do novo aeroporto que será construído no Campo de Tiro da Força Aérea, no concelho de Benavente.
Entre as soluções em estudo estão também o reforço da oferta de transporte público em zonas como Sesimbra, Costa da Caparica e Trafaria, bem como a participação da TML no projecto de expansão do metro até à Costa da Caparica e Trafaria. Está ainda em análise um eventual prolongamento do metro de Almada até Alcochete, já tendo em conta a futura infraestrutura aeroportuária.