Carris Metropolitana transportou 9 milhões em Vila Franca de Xira e reforça rede no concelho

A Carris Metropolitana transportou cerca de nove milhões de passageiros no concelho de Vila Franca de Xira durante o ano de 2025, registando um crescimento de 14,1% face a 2024, segundo dados revelados a O MIRANTE pela Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) num encontro com a comunicação social. No início de 2026, encontram-se em operação 45 linhas com serviço ao município, sendo as ligações entre Alverca e Lisboa, nomeadamente a linha 2790 (Alverca - Areeiro), a 2794 (Forte da Casa - Oriente) e a 2303 (Alverca - Arcena), das mais procuradas pelos passageiros.

A evolução da procura levou à implementação de uma reestruturação da rede em meados de 2025, que incluiu o reforço da oferta com novas linhas municipais e intermunicipais, como a 2301, 2308, 2532 e 2793. Em paralelo, foram descontinuadas algumas ligações, como as linhas 2316, 2791 e 2795, cujos percursos foram integrados noutras carreiras, garantindo a manutenção da cobertura territorial com maior eficiência.

Segundo a TML, a estratégia de mobilidade tem assentado numa adaptação contínua às necessidades dos utilizadores, estando actualmente o foco na optimização da operação, com prioridade à melhoria da pontualidade, ao ajustamento das ligações às escolas e à introdução de alterações pontuais com base na monitorização do serviço. Estes dados foram divulgados à margem da iniciativa “TML de Portas Abertas - A Mobilidade Vista por Dentro”, que decorreu a 19 de Março, em Lisboa, e onde foram apresentados os principais indicadores do sistema de transportes na Área Metropolitana.

A Carris Metropolitana ultrapassou os 194 milhões de passageiros transportados em 2025, representando um crescimento de 11,5%, num contexto de recuperação e aumento sustentado da procura pelo transporte público. A TML destacou ainda o desenvolvimento do sistema navegante, com a expansão dos canais digitais e físicos de acesso, bem como a integração de diferentes modos de transporte e serviços, incluindo bicicletas partilhadas e estacionamento.

Em declarações a O MIRANTE, o presidente do Conselho de Administração da TML, Carlos Humberto de Carvalho, sublinhou a necessidade de adaptação contínua da rede. “Temos de actualizar a rede permanentemente em articulação com os municípios e as populações”, indicou. Segundo referiu, o crescimento da oferta tem sido acompanhado pelo aumento da procura, com subidas de 11,5% em 2025 e superiores a 22% em 2024, antecipando nova evolução positiva este ano, impulsionada, entre outros factores, pelas carreiras de praia, nocturnas e de fim-de-semana.

Durante o encontro foram também apresentados projectos nas áreas da inovação, acessibilidade e educação, como o programa “Mini Passageiros”, dirigido à comunidade escolar, e iniciativas de planeamento estratégico no âmbito do Plano Metropolitano de Mobilidade Urbana Sustentável. A sessão incluiu ainda uma visita ao Centro de Monitorização e Operação, onde é acompanhada em tempo real a rede de transportes, num esforço de gestão mais eficiente e adaptada às dinâmicas da mobilidade metropolitana.