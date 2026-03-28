Schmitz Cargobull centraliza serviços administrativos em Santarém

O novo Centro de Serviços Partilhados da Schmitz Cargobull, na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 86 em Santarém, é o local onde a empresa alemã, líder europeia na fabricação de semirreboques, reboques e carroçarias para camiões, centraliza e consolida as tarefas administrativas de toda a organização, com o objectivo de harmonizar os processos em toda a Europa, aumentar a eficiência e garantir padrões de qualidade consistentes.

A inauguração do novo Centro, no dia 17 de Março, contou com a presença dos membros do conselho de administração da Schmitz Cargobull AG, Ralph Kleideiter (Administrador Comercial - CSO) e Andreas Busacker (Administrador Financeiro - CFO). A câmara de Santarém esteve representada pelo vereador, Pedro Gouveia.

O edifício de 800m2, onde há uns anos esteve a discoteca Via In, foi totalmente remodelado e funciona em ‘open space’ (espaço aberto) tendo capacidade para 80 colaboradores. Os serviços que ali vão funcionar são Contabilidade, Backoffice e Apoio ao cliente. “Ao estabelecer o Centro de Serviços Partilhados em Santarém, estamos a consolidar tarefas administrativas e a criar uma estrutura robusta para apoiar as nossas localizações europeias”, explica o Administrador Financeiro Andreas Busacker. “Isto permite-nos tornar os processos mais eficientes e fortalecer a nossa organização a longo prazo”, refere.

A Schmitz Cargobull veio para Portugal em 1994, mas existe oficialmente com este nome, em Rio Maior, desde 2002 sob a liderança do Director Geral José Botas. Com uma quota de mercado de cerca de 25% na Europa, a Schmitz Cargobull também está fortemente posicionada em Portugal, com uma quota de mercado de cerca de 31%. Esta forte posição no mercado sublinha a importância estratégica de Portugal dentro da organização europeia.

A localização de Santarém foi escolhida por Nuno Gabirra, Director do Grupo, tendo em conta a proximidade a Rio Maior, as acessibilidades para todos os pontos do país, e também devido ao Ensino Superior disponível em Santarém, nomeadamente o Instituto Superior Técnico de Santarém e o ISLA Santarém, com quem a Schmitz Cargobull celebrou protocolos de estágio para os seus estudantes.