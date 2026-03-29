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Economia | 29-03-2026 21:00

CUF Santarém na linha da frente do tratamento da obesidade

CUF Santarém na linha da frente do tratamento da obesidade
- foto DR
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Hospital foi seleccionado para integrar um estudo internacional, o que é considerado relevante, por permitir integrar uma rede europeia de aprendizagem.

O Hospital CUF Santarém foi selecionado para integrar um estudo internacional promovido pelo Institute for Healthcare Improvement (IHI), em parceria com a European Association for the Study of Obesity (EASO). O objectivo é optimizar a qualidade, coordenação e personalização dos cuidados prestados às pessoas que vivem com obesidade, em toda a Europa.
A obesidade é, hoje, reconhecida como um dos mais graves problemas de saúde pública, a nível mundial, segundo a Coordenadora da Unidade da Obesidade do Hospital CUF Santarém, Sónia Gonçalves.
“Em Portugal, mais de metade da população adulta tem excesso de peso e cerca de 28% vive com obesidade. Estes números são preocupantes e estão em tendência crescente. Como tal, a participação do Hospital CUF Santarém no estudo do IHI e da EASO é muito relevante, na medida em que nos permite integrar uma rede europeia de aprendizagem e partilha de boas práticas e, assim, contribuir para optimizar o tratamento da obesidade de forma estruturada, mensurável e alinhada com as mais rigorosas directrizes europeias, não só na região de Santarém, mas em todo o país”. Para além do hospital CUF Santarém, também a CUF Descobertas, integra o estudo.

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