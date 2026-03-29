uma parceria com o Jornal Expresso
29/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 29-03-2026 19:00

Eyes For You distinguida com prémio Melhor Atendimento a Nível Nacional

Eyes For You distinguida com prémio Melhor Atendimento a Nível Nacional
Filipa Bicho e Hugo Bicho, proprietários da óptica Eyes For You - Divulgação - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Prémio da revista ÓpticaPro reforça a base do projeto, que é colocar as pessoas no centro de tudo o que fazemos.

A Eyes For You foi distinguida com o prémio de Melhor Atendimento a Nível Nacional pela ÓpticaPro, um reconhecimento que nos enche de orgulho e que reforça aquilo que sempre foi a base do nosso projeto: colocar as pessoas no centro de tudo o que fazemos.
Desde o primeiro dia, acreditamos que cuidar da visão vai muito além da componente técnica. É ouvir, compreender e acompanhar cada cliente de forma genuína, criando uma experiência de proximidade, confiança e excelência.
Este prémio é, acima de tudo, da nossa equipa, uma equipa extraordinária que todos os dias transforma cada atendimento num verdadeiro ato de cuidado. É também reflexo da exigência clínica e do compromisso permanente com a qualidade que definem a identidade da Eyes For You. Um muito obrigado a todos os nossos clientes, queremos continuar a crescer com o mesmo propósito com que começámos: fazer diferente, fazer melhor e cuidar verdadeiramente de cada pessoa que nos escolhe.
* Texto da responsabilidade
da Eyes For You

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região