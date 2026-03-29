Eyes For You distinguida com prémio Melhor Atendimento a Nível Nacional

A Eyes For You foi distinguida com o prémio de Melhor Atendimento a Nível Nacional pela ÓpticaPro, um reconhecimento que nos enche de orgulho e que reforça aquilo que sempre foi a base do nosso projeto: colocar as pessoas no centro de tudo o que fazemos.

Desde o primeiro dia, acreditamos que cuidar da visão vai muito além da componente técnica. É ouvir, compreender e acompanhar cada cliente de forma genuína, criando uma experiência de proximidade, confiança e excelência.

Este prémio é, acima de tudo, da nossa equipa, uma equipa extraordinária que todos os dias transforma cada atendimento num verdadeiro ato de cuidado. É também reflexo da exigência clínica e do compromisso permanente com a qualidade que definem a identidade da Eyes For You. Um muito obrigado a todos os nossos clientes, queremos continuar a crescer com o mesmo propósito com que começámos: fazer diferente, fazer melhor e cuidar verdadeiramente de cada pessoa que nos escolhe.

* Texto da responsabilidade

da Eyes For You