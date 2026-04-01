AIP produz “Rota das Origens – Portugal Sou Eu” para o Youtube

No âmbito da estratégia de comunicação do programa “Portugal Sou Eu” para 2026, a Associação Industrial Portuguesa (AIP) é responsável pela produção da série “Rota das Origens”, uma iniciativa dedicada à valorização da produção nacional e das empresas.

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) é responsável pela produção da série “Rota das Origens”, dedicada à valorização da produção nacional e das empresas, que estreou a 19 de Março no canal de YouTube - Portugal Sou Eu, com promoção em todas as plataformas digitais do programa até 19 de Abril. O objectivo da iniciativa é dar rosto às empresas que produzem em Portugal, evidenciando o saber-fazer nacional, e reforçar a importância da origem e do consumo informado. A série propõe uma viagem pelos 18 distritos de Portugal continental, revelando a diversidade e a riqueza das actividades que marcam cada região.

Os episódios cruzam diferentes perspectivas, incluindo as empresas aderentes ao Portugal Sou Eu, que revelam os seus processos e ligação ao território, as instituições locais, que enquadram o contexto histórico e cultural, e momentos de ‘vox populi’ que dão voz à comunidade e à percepção dos consumidores sobre a produção nacional.

Com esta iniciativa, o Portugal Sou Eu reforça o seu compromisso com a promoção da produção nacional, a valorização das empresas portuguesas e o fortalecimento da ligação entre os consumidores e a origem dos produtos que escolhem.