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Economia | 01-04-2026 10:00

AIP produz “Rota das Origens – Portugal Sou Eu” para o Youtube

zona industrial industria
foto ilustrativa
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Iniciativa tem como objectivo mostrar a diversidade e riqueza da actividade empresarial nas regiões.

No âmbito da estratégia de comunicação do programa “Portugal Sou Eu” para 2026, a Associação Industrial Portuguesa (AIP) é responsável pela produção da série “Rota das Origens”, uma iniciativa dedicada à valorização da produção nacional e das empresas.
A Associação Industrial Portuguesa (AIP) é responsável pela produção da série “Rota das Origens”, dedicada à valorização da produção nacional e das empresas, que estreou a 19 de Março no canal de YouTube - Portugal Sou Eu, com promoção em todas as plataformas digitais do programa até 19 de Abril. O objectivo da iniciativa é dar rosto às empresas que produzem em Portugal, evidenciando o saber-fazer nacional, e reforçar a importância da origem e do consumo informado. A série propõe uma viagem pelos 18 distritos de Portugal continental, revelando a diversidade e a riqueza das actividades que marcam cada região.
Os episódios cruzam diferentes perspectivas, incluindo as empresas aderentes ao Portugal Sou Eu, que revelam os seus processos e ligação ao território, as instituições locais, que enquadram o contexto histórico e cultural, e momentos de ‘vox populi’ que dão voz à comunidade e à percepção dos consumidores sobre a produção nacional.
Com esta iniciativa, o Portugal Sou Eu reforça o seu compromisso com a promoção da produção nacional, a valorização das empresas portuguesas e o fortalecimento da ligação entre os consumidores e a origem dos produtos que escolhem.

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