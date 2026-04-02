Tomar mantém Voluntariado Jovem e dá seguimento ao Plano Municipal da Juventude

Na reunião de câmara de 23 de Março, a vereadora do PS Filipa Fernandes saudou a decisão do actual executivo de preservar o programa de Voluntariado Jovem, desenvolvido no concelho ao longo dos últimos dois anos e que envolveu mais de 200 jovens. A iniciativa, criada no âmbito do Banco de Voluntariado de Tomar, dirige-se a jovens entre os 15 e os 25 anos residentes no concelho, permitindo a participação em actividades e eventos mediante atribuição de uma bolsa. A autarca socialista enquadrou o projecto numa estratégia mais ampla de valorização da juventude, desenvolvida no mandato anterior. Entre as medidas então lançadas, destacou a criação de um espaço de cowork juvenil, a promoção de formações gratuitas para monitores, a dinamização de uma Semana da Juventude em articulação com associações juvenis e a activação do Conselho Municipal de Juventude.

O presidente da câmara, Tiago Carrão, confirmou que o programa de Voluntariado Jovem está inscrito no orçamento municipal e assegurou que o executivo tenciona dar-lhe continuidade. Adiantou ainda que o Plano Municipal da Juventude, iniciado pelo anterior executivo, foi entretanto finalizado e também vai avançar. Sobre a opção de manter projectos herdados da anterior governação, Tiago Carrão afirmou que o critério do actual executivo não é a origem política das medidas, mas sim a sua utilidade para o concelho. “Nunca terminaremos ou daremos por encerrado um projecto, um programa, uma acção, seja ela qual for, só porque não fomos nós que a iniciámos”, declarou, frisando que a câmara dará seguimento a todas as iniciativas que considere positivas para a cidade e para o concelho de Tomar.