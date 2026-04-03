A valiosa esplanada e as refeições caseiras do Café d’ JoAna

A esplanada é uma das mais valias do Café d’JoAna na Rua Dr. Jorge de Sena, Lote 11ª, em Santarém, agora que o bom tempo chegou, uma vez que tem sol de manhã e sombra à tarde. O facto de ser um negócio familiar dá-lhe um ambiente acolhedor.

É Joana Pereira e o marido, Marco Fernandes, quem trata do atendimento. Na cozinha trabalha a mãe, Ana Pereira. A surpresa foi a adesão dos clientes. Uma boa surpresa, refere Joana Pereira, que decidiu criar o espaço no final de 2024.

“Desde os meus 16 anos, que estou ligada a esta área da restauração. Sempre fui muito desenrascada e independente, e ainda estudava quando comecei a ajudar os meus pais no bar das piscinas. Quando abri, não pensei que o negócio tomasse um rumo tão constante. Nem tudo é fácil, mas correu e corre sempre muito bem”, conta.

O Café d’JoAna serve muitos pequenos almoços, almoços e petiscos. Tem pratos do dia excepto aos domingos, com especialidades como cozido à portuguesa, às sextas-feiras, feijoada de caracoletas, bacalhau à Gomes Sá, bacalhau com broa, mão de vaca com grão, molhinhos com grão, choco à setubalense, entre outros. Nos petiscos tem marisco fresco, caracóis, moelas, pica-pau, choco frito, asinhas de frango com molho agridoce, ovos mexidos com farinheira, entre outros.

Muitos clientes vivem nas redondezas, mas há pessoas de todo o lado. E no Verão muitos passam pela esplanada, antes e depois de passarem o dia nas piscinas, que são perto.

Para Joana Pereira, o segredo para o sucesso é “estar sempre presente no negócio, para estar a par de tudo o que se passa e trabalhar com pessoas com a mesma dedicação”, que no caso dela são a mãe e o marido.

O Café d’JoAna trabalha das 8h00 às 20h30 (21h30 de Maio a Setembro). Há facilidade de estacionamento nas proximidades.