Politécnico de Tomar destaca caso de sucesso de transferência de tecnologia

O docente e investigador Pedro Granchinho, CEO da spin-off Flyrobotics, apresentou um dos casos de sucesso de transferência de tecnologia, do Instituto Politécnico de Tomar, durante o III Encontro Regional do INOVC+, organizado pelo Instituto Politécnico de Viseu, em Viseu e Tondela, nos dias 17 e 18 de Março. Na exposição, Pedro Granchinho demonstrou a capacidade da instituição para transformar investigação aplicada em soluções inovadoras com impacto económico, social e ambiental.

A tecnologia DragonFly, que esteve na origem da criação da Flyrobotics, resulta dos projectos de investigação AQUATROPOLIS e LIBÉLULA, dedicados à monitorização da qualidade da água em sistemas naturais e artificiais de água doce.

A investigação permitiu desenvolver um sistema robotizado capaz de realizar monitorização remota e contínua, integrando robótica, sensorização e ciência de dados para recolher informação ambiental em tempo real. Este percurso, iniciado no Centro de Investigação em Cidades Inteligentes (Ci2) do IPT, constitui um exemplo emblemático da capacidade da instituição para gerar conhecimento transferível e criar valor através da inovação. Fundada em 2025, a Flyrobotics disponibiliza atualmente as plataformas DragonFly e FireFly, que recolhem dados precisos e contínuos para apoio à gestão da qualidade da água e do ar. A empresa mantém uma colaboração estreita com o IPT, partilhando infraestruturas laboratoriais e desenvolvendo projetos conjuntos nas áreas da robótica, redes de sensores e sistemas eletromecânicos. Este caso de sucesso evidencia o papel determinante da Transferência de Tecnologia na valorização da investigação e na criação de novas oportunidades de desenvolvimento tecnológico e empresarial, reforçando o contributo do IPT para o ecossistema de inovação da região.

O INOVC+ é um programa estratégico para a Região Centro que consiste na implementação e consolidação de um Ecossistema de Inovação para a Transferência de Conhecimento e Tecnologia que, num contexto de trabalho em rede de 23 parceiros, potencie a valorização e a transferência de conhecimento e de resultados de I&D+I para a economia regional, sendo uma continuidade dos anteriores programas InovC, InovC 2020 e InovC+. O projecto tem uma duração de 30 meses e um investimento total elegível de cerca de 4,1 milhões de euros, cofinanciado a 85% pelo CENTRO 2030, Portugal 2030 e pela União Europeia.