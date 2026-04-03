Sabores exóticos da Índia cozinhados em forno no “Tandoori Bites” de Santarém

Ao longo dos últimos dois anos, desde Março de 2024, o restaurante Tandoori Bites tem servido sabores autênticos da Índia, em Santarém. Localizado na Rua Gonçalo Mendes da Maia, n.º 11, r/c esquerdo, em São Domingos, o espaço é liderado por Ninja Hundal, que aposta na autenticidade da cozinha daquele país, para conquistar os clientes da região.

Segundo ele, um dos grandes destaques do restaurante é a utilização do tandoor, um forno tradicional indiano feito de barro, capaz de atingir temperaturas superiores a 400°C, sendo o único, na região de Santarém, a utilizar aquele método de confecção, que permite assar carnes, vegetais e pães directamente nas suas paredes internas, conferindo aos alimentos um sabor defumado característico, e uma textura particularmente macia.

A ementa do Tandoori Bites apresenta uma ampla variedade de pratos típicos indianos, sendo os mais populares o Butter Chicken, preparado com frango grelhado envolvido em molho de manteiga, tomate e amêndoas; o Mango Chicken, que combina frango com manga, caju e amêndoas; o Lamb Tikka Masala, com borrego grelhado e natas, e o clássico Chicken Tikka Masala. Há ainda opções como o Chicken Shashlik, composto por espetadas de frango com pimentão e cebola.

O restaurante não esquece os apreciadores de peixe e de pratos vegetarianos. O Navratan Korma, com vegetais, iogurte, caju e amêndoas, e o Malai Kofta, feito com bolinhos fritos de batata e queijo, estão entre os mais procurados, assim como o camarão grelhado.

Para acompanhar, os clientes podem experimentar bebidas típicas indianas, como a refrescante Lassi de Manga, feita com manga e iogurte.

Além da cozinha tradicional, o Tandoori Bites destaca-se ainda por uma oferta diferenciadora: “Temos as maiores pizzas de Santarém, com 45 cm de diâmetro. São também diferentes porque as fazemos com frango e com vegetais, não são só as pizzas habituais”, refere Ninja Hundal.

O restaurante dispõe de uma sala com capacidade para 30 pessoas e estacionamento gratuito nas proximidades. Oferece ainda serviço de entrega ao domicílio gratuito dentro da cidade de Santarém, sendo que para Almeirim é aplicada uma taxa adicional de 3 euros.

O projecto de Ninja Hundal não se limita a Santarém. Existe também um outro estabelecimento em Aveiro, aberto há cerca de seis meses, reforçando a expansão do conceito Tandoori Bites em Portugal.