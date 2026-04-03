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Economia | 03-04-2026 12:00

Sabores exóticos da Índia cozinhados em forno no “Tandoori Bites” de Santarém

Sabores exóticos da Índia cozinhados em forno no “Tandoori Bites” de Santarém
Ninja Hundal gere restaurante que diz ter as maiores pizzas de Santarém
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Localizado em São Domingos, o espaço é liderado por Ninja Hundal e também se destaca pelas suas pizzas gigantes com ingredientes diferentes.

Ao longo dos últimos dois anos, desde Março de 2024, o restaurante Tandoori Bites tem servido sabores autênticos da Índia, em Santarém. Localizado na Rua Gonçalo Mendes da Maia, n.º 11, r/c esquerdo, em São Domingos, o espaço é liderado por Ninja Hundal, que aposta na autenticidade da cozinha daquele país, para conquistar os clientes da região.
Segundo ele, um dos grandes destaques do restaurante é a utilização do tandoor, um forno tradicional indiano feito de barro, capaz de atingir temperaturas superiores a 400°C, sendo o único, na região de Santarém, a utilizar aquele método de confecção, que permite assar carnes, vegetais e pães directamente nas suas paredes internas, conferindo aos alimentos um sabor defumado característico, e uma textura particularmente macia.
A ementa do Tandoori Bites apresenta uma ampla variedade de pratos típicos indianos, sendo os mais populares o Butter Chicken, preparado com frango grelhado envolvido em molho de manteiga, tomate e amêndoas; o Mango Chicken, que combina frango com manga, caju e amêndoas; o Lamb Tikka Masala, com borrego grelhado e natas, e o clássico Chicken Tikka Masala. Há ainda opções como o Chicken Shashlik, composto por espetadas de frango com pimentão e cebola.
O restaurante não esquece os apreciadores de peixe e de pratos vegetarianos. O Navratan Korma, com vegetais, iogurte, caju e amêndoas, e o Malai Kofta, feito com bolinhos fritos de batata e queijo, estão entre os mais procurados, assim como o camarão grelhado.
Para acompanhar, os clientes podem experimentar bebidas típicas indianas, como a refrescante Lassi de Manga, feita com manga e iogurte.
Além da cozinha tradicional, o Tandoori Bites destaca-se ainda por uma oferta diferenciadora: “Temos as maiores pizzas de Santarém, com 45 cm de diâmetro. São também diferentes porque as fazemos com frango e com vegetais, não são só as pizzas habituais”, refere Ninja Hundal.
O restaurante dispõe de uma sala com capacidade para 30 pessoas e estacionamento gratuito nas proximidades. Oferece ainda serviço de entrega ao domicílio gratuito dentro da cidade de Santarém, sendo que para Almeirim é aplicada uma taxa adicional de 3 euros.
O projecto de Ninja Hundal não se limita a Santarém. Existe também um outro estabelecimento em Aveiro, aberto há cerca de seis meses, reforçando a expansão do conceito Tandoori Bites em Portugal.

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