uma parceria com o Jornal Expresso
06/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 03-04-2026 10:00

Segundo Encontro Empresarial de Azambuja com forte presença internacional

Segundo Encontro Empresarial de Azambuja com forte presença internacional
Silvino Sequeira, Nuno Chaves Pinto, Gonçalo Cerqueira Simões e Hermínio Martinho - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Presidente da câmara municipal, Silvino Lúcio, realçou, perante uma centena de convidados, a forte atractividade empresarial do território.

Os Embaixadores de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, El Salvador, México, Panamá, Perú, Paraguai, República Dominicana, Uruguai e Venezuela, bem como o Presidente da Casa da América Latina, Dr. Alberto Laplaine Guimarães, participaram no 2º Encontro de Empresários do Concelho de Azambuja, que decorreu dia 27 de Março, na Quinta da Lapa, em Manique do Intendente.
A presença dos diplomatas, conferiu ao encontro uma dimensão internacional e reforçou a projecção do concelho além-fronteiras, como um território competitivo, atractivo ao investimento e aberto ao mundo.
A nível empresarial, o encontro recebeu cerca de 60 representantes de 46 empresas de média e grande dimensão, num momento de partilha, proximidade e afirmação do tecido empresarial local. No seu discurso, o presidente da câmara municipal, Silvino Lúcio, realçou a forte atractividade do seu concelho. “Temos hoje no nosso concelho centenas de empresas, de áreas muito diversas, que demonstram bem a pluralidade da nossa base económica. Essa diversidade é uma força. Dá-nos robustez, dá-nos resiliência e permite-nos encarar o futuro com maior segurança. Quando um território consegue conjugar diferentes sectores de actividade, diferentes escalas de investimento e diferentes perfis empresariais, torna-se mais preparado para responder aos desafios do tempo em que vivemos”, sublinhou o autarca. Silvino Lúcio destacou também o protocolo do município com o Instituto Politécnico de Santarém. “ (…) sabemos que o futuro não se constrói apenas com localização ou infra-estrutura. Constrói-se, sobretudo, com conhecimento. Constrói-se com qualificação. Constrói-se com inovação. Constrói-se com a capacidade de aproximar o saber académico da realidade empresarial. É por isso que quero aqui sublinhar o apoio inequívoco do Instituto Politécnico de Santarém. Sr. Presidente, Dr. João Moutão, muito obrigado pela confiança. Esta parceria é, para nós, motivo de grande satisfação e também de grande confiança”, disse.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Vale Tejo
    01-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região