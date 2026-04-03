Segundo Encontro Empresarial de Azambuja com forte presença internacional

Os Embaixadores de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, El Salvador, México, Panamá, Perú, Paraguai, República Dominicana, Uruguai e Venezuela, bem como o Presidente da Casa da América Latina, Dr. Alberto Laplaine Guimarães, participaram no 2º Encontro de Empresários do Concelho de Azambuja, que decorreu dia 27 de Março, na Quinta da Lapa, em Manique do Intendente.

A presença dos diplomatas, conferiu ao encontro uma dimensão internacional e reforçou a projecção do concelho além-fronteiras, como um território competitivo, atractivo ao investimento e aberto ao mundo.

A nível empresarial, o encontro recebeu cerca de 60 representantes de 46 empresas de média e grande dimensão, num momento de partilha, proximidade e afirmação do tecido empresarial local. No seu discurso, o presidente da câmara municipal, Silvino Lúcio, realçou a forte atractividade do seu concelho. “Temos hoje no nosso concelho centenas de empresas, de áreas muito diversas, que demonstram bem a pluralidade da nossa base económica. Essa diversidade é uma força. Dá-nos robustez, dá-nos resiliência e permite-nos encarar o futuro com maior segurança. Quando um território consegue conjugar diferentes sectores de actividade, diferentes escalas de investimento e diferentes perfis empresariais, torna-se mais preparado para responder aos desafios do tempo em que vivemos”, sublinhou o autarca. Silvino Lúcio destacou também o protocolo do município com o Instituto Politécnico de Santarém. “ (…) sabemos que o futuro não se constrói apenas com localização ou infra-estrutura. Constrói-se, sobretudo, com conhecimento. Constrói-se com qualificação. Constrói-se com inovação. Constrói-se com a capacidade de aproximar o saber académico da realidade empresarial. É por isso que quero aqui sublinhar o apoio inequívoco do Instituto Politécnico de Santarém. Sr. Presidente, Dr. João Moutão, muito obrigado pela confiança. Esta parceria é, para nós, motivo de grande satisfação e também de grande confiança”, disse.