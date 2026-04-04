uma parceria com o Jornal Expresso
06/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 04-04-2026 15:00

“Chalé do Petisco” tem boa comida e o aconchego dos lugares familiares

“Chalé do Petisco” tem boa comida e o aconchego dos lugares familiares
Inês Gonçalves, Duarte Madaíl e Emília Gonçalves - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Em Salvaterra de Magos, os irmãos Duarte Madaíl e Inês Gonçalves, querem que os clientes se sintam mesmo muito bem.

Manter o conceito de tasca, mas inovando e oferecendo um serviço de qualidade, é o objectivo do projecto familiar Chalé do Petisco, inaugurado a 6 de Março, em Salvaterra de Magos.
“Queremos que os nossos clientes se sintam em casa; que possam saborear as nossas comidas enquanto ouvem uma música ambiente. Tudo aqui é pensado com carinho, desde a selecção dos nossos pratos até aos fornecedores que elegemos, sendo a maioria do comércio local”, explicam os irmãos Duarte Madaíl e Inês Gonçalves.
Ovos rotos, choco frito, cozido à portuguesa, bitoque na frigideira e um arroz-doce tradicional, são alguns dos muitos pratos/petiscos servidos, no nº 9 da Rua Dr. Gregório Fernandes, que tem descanso semanal nas terças-feiras. Na segunda funciona das 11h às 15h. Quartas e quintas, das 11h às 15h e das 18h às 22h. Às sextas e sábados, das 11h às 22h, e aos domingos, das 11h às 18h.
O Chalé do Petisco, tem como cozinheira, a experiente Emília Gonçalves, e tem sempre disponível, para além dos petiscos, um prato de carne e um de peixe como pratos do dia.
“Este é um projecto em família que já idealizávamos há algum tempo. Não temos formação nesta área mas temos muito gosto pela mesma e estamos determinados a conseguir criar um ambiente especial para que valha a pena as pessoas virem aqui. Que, apesar de terem decidido comer fora, se sintam como se estivessem em casa, num ambiente familiar, e saiam satisfeitas”, explica Duarte Madaíl.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Vale Tejo
    01-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região