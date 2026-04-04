“Chalé do Petisco” tem boa comida e o aconchego dos lugares familiares

Manter o conceito de tasca, mas inovando e oferecendo um serviço de qualidade, é o objectivo do projecto familiar Chalé do Petisco, inaugurado a 6 de Março, em Salvaterra de Magos.

“Queremos que os nossos clientes se sintam em casa; que possam saborear as nossas comidas enquanto ouvem uma música ambiente. Tudo aqui é pensado com carinho, desde a selecção dos nossos pratos até aos fornecedores que elegemos, sendo a maioria do comércio local”, explicam os irmãos Duarte Madaíl e Inês Gonçalves.

Ovos rotos, choco frito, cozido à portuguesa, bitoque na frigideira e um arroz-doce tradicional, são alguns dos muitos pratos/petiscos servidos, no nº 9 da Rua Dr. Gregório Fernandes, que tem descanso semanal nas terças-feiras. Na segunda funciona das 11h às 15h. Quartas e quintas, das 11h às 15h e das 18h às 22h. Às sextas e sábados, das 11h às 22h, e aos domingos, das 11h às 18h.

O Chalé do Petisco, tem como cozinheira, a experiente Emília Gonçalves, e tem sempre disponível, para além dos petiscos, um prato de carne e um de peixe como pratos do dia.

“Este é um projecto em família que já idealizávamos há algum tempo. Não temos formação nesta área mas temos muito gosto pela mesma e estamos determinados a conseguir criar um ambiente especial para que valha a pena as pessoas virem aqui. Que, apesar de terem decidido comer fora, se sintam como se estivessem em casa, num ambiente familiar, e saiam satisfeitas”, explica Duarte Madaíl.