Madalena Gomes faz tratamentos de Reflexologia podal ao domicílio

Madalena Gomes, residente em Foros de Benfica do Ribatejo, no concelho de Almeirim, bombeira de profissão, focada numa missão de dedicação e coragem na proteção e socorro de vidas e bens, procurou também na Reflexologia uma forma de ajudar e cuidar de quem a procura nesta técnica terapêutica.

Com seis anos de actividade nesta área e movida por esta enorme paixão, refere que, através da Reflexologia podal, consegue proporcionar conforto ao utente, aliviando dores, insónias, stress e depressão. O seu foco vai para além do sintoma, equilibrando o físico e emocional para um bem-estar integral. Apesar de não dispensar o tratamento médico, a Reflexologia equilibra a energia corporal e procura a solução para o problema.

Madalena Gomes aconselha as pessoas a não recearem as medicinas alternativas, a procura por uma abordagem mais holística guiou-a até à Reflexologia podal.

“Procurem a medicina alternativa, com segurança, pois cada vez mais é fundamental para a prevenção da saúde, sempre como complemento à medicina convencional”.

Com clientes nos concelhos de Almeirim, Alpiarça e Santarém, presta serviço ao domicílio porque sente que é uma forma de maior proximidade, comodidade e acesso aos tratamentos para alguns dos utentes.

“Tenho a ambição de conseguir ter um espaço próprio, mas percebo que existe uma grande maioria de clientes que prefere o atendimento na sua casa, pois é mais acolhedor e confortável, para além de alguns deles não terem facilidade de se deslocarem”.

“Tire um momento para si, e sinta a leveza da Reflexologia. O seu corpo agradece!”.