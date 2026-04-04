Monoblocos usados nas oficinas de VFX poderão ser usadas para habitação

A solução de implementar construção modular (monoblocos) nas oficinas municipais de Povos, Vila Franca de Xira, revelou ter boa qualidade e por isso o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, admite que poderá valer a pena pensar na sua utilização futura para criar habitação a custos acessíveis, no âmbito da Estratégia Local de Habitação do município.

O assunto veio a lume durante a inauguração, na manhã de 27 de Março, das novas instalações destinadas aos Serviços Técnicos e Administrativos do Complexo Municipal das Oficinas de Povos, numa obra que representou um investimento da câmara de cerca de 500 mil euros e que pretende melhorar as condições de trabalho dos funcionários municipais. A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, bem como de vários dirigentes e técnicos municipais.

Segundo o autarca, esta foi a primeira experiência da autarquia ao nível da concepção e construção modular, uma solução que começa a ganhar espaço devido às suas vantagens. Fernando Paulo Ferreira destacou que este tipo de construção permite tempos de execução mais curtos e uma grande facilidade de adaptação dos espaços às necessidades dos serviços, apesar das críticas da oposição quando a solução foi decidida em reunião de câmara. A empreitada insere-se no processo de requalificação do espaço oficinal municipal, onde a actividade decorre de forma permanente, 24 horas por dia. A obra contou também com a colaboração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira (SMAS), que participaram na melhoria das infraestruturas do complexo.

As novas instalações, como O MIRANTE já tinha dado nota, foram concebidas para 21 postos de trabalho e incluem nove gabinetes técnicos, uma sala de reuniões, corredor de circulação interior e instalações sanitárias. O edifício é composto por módulos pré-fabricados interligados e construídos à medida do projecto, garantindo boas condições de conforto térmico e acústico. Na cobertura do edifício foi ainda instalado um sistema de painéis fotovoltaicos, permitindo melhorar a eficiência energética e assegurar um funcionamento mais sustentável daquele equipamento municipal.