Projecto “Figueira de Sabores” inaugurado em Vale de Figueira
Espaço criado pelo Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira pretende funcionar como ponto de encontro para actividades regulares centradas na culinária e na partilha de saberes.
O Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira, no concelho de Santarém, inaugurou no dia 25 de Março o novo espaço “Figueira de Sabores”. O evento contou com a presença do representante da Segurança Social, Pedro Moreira, do presidente da Junta de Vale de Figueira, Rui Vassalo, do vice-presidente do Centro de Bem Estar Social, José Gaspar, bem como de outros dirigentes da instituição, utentes, famílias e comunidade em geral.
O espaço “Figueira de Sabores” é um projecto financiado pelo BPI Fundação “la Caixa” que tem como principal objectivo criar um ponto de convívio e dinamização dentro da instituição. Segundo o Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira, o “Figueira de Sabores” pretende funcionar como um ponto de encontro para actividades regulares centradas na culinária e na partilha de saberes, promovendo momentos de socialização entre utentes, colaboradores e comunidade. Visa contribuir para a promoção do envelhecimento activo, o reforço da saúde emocional e a integração comunitária, através de iniciativas que valorizam a tradição gastronómica, a convivência e o bem-estar.