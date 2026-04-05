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Economia | 05-04-2026 12:00

Ourém lidera no distrito com 42 PME Excelência

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Ourém foi o concelho do distrito de Santarém com mais empresas distinguidas com o estatuto PME Excelência 2024, reforçando o peso do tecido empresarial local e a sua relevância no desenvolvimento económico da região.

O Teatro Municipal de Ourém recebeu na segunda-feira, 24 de Março, a cerimónia de reconhecimento de 42 empresas do concelho galardoadas com o estatuto PME Excelência 2024. A distinção sublinha o mérito, a capacidade de gestão e o dinamismo de projectos empresariais que, segundo o município, têm contribuído de forma decisiva para a criação de riqueza e emprego no território.
Na abertura da sessão, o presidente da câmara, Luís Miguel Albuquerque, destacou a evolução do tecido empresarial oureense, sublinhando que o concelho conta com cerca de 7.000 empresas, um crescimento anual na ordem dos 6% em novos projectos e um aumento médio de 10% no volume de negócios. O autarca referiu ainda que, nos últimos dois anos, foram criadas 366 empresas no concelho, considerando que Ourém se tem afirmado como uma referência regional na criação de emprego e riqueza. Luís Miguel Albuquerque salientou também a capacidade de resistência das empresas locais perante as dificuldades e garantiu que o município vai continuar a criar condições para atrair novos investimentos e apoiar a expansão das empresas já instaladas. Nesse contexto, apontou os investimentos feitos nas zonas industriais da Freixianda, Caxarias, Casal dos Frades e Fátima, bem como a futura discussão pública da alteração ao Plano Director Municipal, que poderá permitir a legalização ou expansão de algumas unidades empresariais. O presidente da câmara referiu ainda que o concelho conta com 127 empresas distinguidas com o estatuto PME Líder e associou esse desempenho à taxa de desemprego local, que rondará os 2%, cenário próximo do pleno emprego.
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