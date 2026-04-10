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Economia | 10-04-2026 15:00

Antiga escola do Crucifixo ganha nova vida

Antiga escola do Crucifixo ganha nova vida
Antiga escola do Crucifixo é agora Centro Interpretativo da Ribeira de Alcolobre - foto DR
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Novo centro interpretativo quer afirmar-se como ponto de promoção turística e de valorização ambiental, histórica e cultural da freguesia de Tramagal.

O antigo edifício da escola primária do Crucifixo, em Tramagal, abriu uma nova página da sua história com a inauguração do Centro Interpretativo da Ribeira de Alcolobre (CIRA), um espaço criado para dar a conhecer e valorizar o património natural, histórico e cultural daquela zona do concelho de Abrantes. A inauguração decorreu no dia 21 de Março, data simbólica por assinalar em simultâneo o Dia da Árvore e o Dia da Poesia, e ficou marcada por um programa que ligou natureza, memória e sensibilização ambiental. O novo equipamento nasce também como ponto de partida e chegada de um percurso pedestre, reforçando a atractividade turística da freguesia de Tramagal.
A cerimónia começou com uma visita guiada à Ribeira de Alcolobre, acompanhada pelo biólogo Manuel Malva, que destacou a riqueza ecológica do local e a diversidade de fauna e flora ali existente. “Estamos perante um espaço muito especial e devem orgulhar-se e preservar este local”, sublinhou. Seguiu-se o descerramento da placa inaugural, a apresentação de um vídeo sobre as espécies que habitam na Ribeira de Alcolobre, uma visita às instalações e ainda uma exposição de fotografia da autoria de Paulo Mendes. O fotógrafo explicou que o projecto teve início durante a pandemia e que nasceu da vontade de chamar a atenção para a biodiversidade existente naquele território. O momento final da inauguração foi assinalado com a plantação de árvores no exterior do centro interpretativo, numa iniciativa que envolveu os escuteiros do Agrupamento 271 de Tramagal, a Sociedade União Crucifixense, a Junta de Freguesia de Tramagal e a Câmara Municipal de Abrantes.

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