No Restaurante Espaço Grill há cuidado e dedicação em cada detalhe

Como descreveria, de forma resumida, o seu restaurante a alguém que não o conheça?

No Restaurante Espaço Grill servimos bem e com uma boa relação qualidade/preço. Acreditamos que a qualidade dos ingredientes é a essência de uma refeição memorável e por isso seleccionamos cuidadosamente as carnes e os vegetais frescos que realçam os nossos pratos.

Um dos destaques da Ávinho costuma ser o fado amador. Gosta de fado ou prefere outro tipo de música? E é capaz de cantar um fado, ou outra canção, do princípio ao fim?

Gosto de fado mas não sei cantar.

Quais são os cantores de que mais gosta?

No fado não tenho cantores preferidos mas gosto da voz do Camané.

E de dançar, gosta?

No que toca a dançar, sou muito “incompetente”.

A festa tem três dias. Vai lá todos esses dias?

Profissionalmente estou lá todos os dias. Gosto do movimento de pessoas, mas o meu tempo é muito curto para gozar a festa.

Gosta de vinho ou prefere outras bebidas?

Sou apreciador de vinho tinto, cerveja e de uma boa aguardente.

Para si qual é a coisa mais importante que tem Aveiras de Cima?

Geograficamente a localização de Aveiras de Cima é privilegiada e ainda com espaço para crescer.