Agrupamento de Escolas Verde Horizonte aberto à comunidade

O Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, de Mação, promoveu, entre os dias 30 de Março e 1 de Abril, mais uma edição da Escola Aberta, um evento de partilha, aprendizagem e aproximação entre a escola e a comunidade.

Ao longo dos três dias, a escola abriu portas a alunos, encarregados de educação, parceiros institucionais e restante comunidade oferecendo um programa diversificado de actividades, workshops e demonstrações práticas, dinamizadas por docentes, alunos e elementos da comunidade.

A iniciativa destacou também o trabalho desenvolvido pelos alunos, através de exposições temáticas que deram visibilidade a projectos nas áreas científica, artística e tecnológica.

A iniciativa contou com uma forte adesão da comunidade educativa, reflectindo o envolvimento activo de alunos, professores, assistentes operacionais e parceiros locais. A Escola Aberta reforça o envolvimento da comunidade educativa e destaca a escola como um espaço de educação participativa, inclusiva e aberta à comunidade.