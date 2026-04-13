Economia | 13-04-2026 07:00
Abrantes recebe workshop dedicado à Propriedade Intelectual
foto ilustrativa
Abrantes abre o ciclo AI·PI – Inteligência Artificial e Propriedade Intelectual no dia 13 de Abril, às 14h30, na TAGUSVALLEY – Parque de Ciência e Tecnologia, com um workshop dedicado à introdução estratégica à propriedade intelectual.
Abrantes inaugura o ciclo AI·PI – Inteligência Artificial e Propriedade Intelectual no dia 13 de Abril, às 14h30, na TAGUSVALLEY – Parque de Ciência e Tecnologia, com um workshop dedicado à introdução estratégica à propriedade intelectual e ao papel destes activos na competitividade das empresas num contexto de inovação acelerada.
A abertura oficial, subordinada ao tema “Inteligência Artificial e o Desafio nas Empresas”, realiza-se a 13 de Abril, às 14h30, na TAGUSVALLEY, em Abrantes, e contará com a presença de Manuel Jorge Valamatos, Presidente da direcção da TAGUSVALLEY e da Câmara de Abrantes, Célio Gonçalo Marques, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Rui Serrano, presidente da direcção da NERSANT e Cristina Caldeira, da Universidade Europeia, entre outros convidados.
A organização informa que a sessão inaugural irá enquadrar os principais desafios e oportunidades que a adopção de tecnologias de IA coloca ao tecido empresarial.
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