uma parceria com o Jornal Expresso
14/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 14-04-2026 15:48

Centro de Portugal destaca potencial do turismo ferroviário

Centro de Portugal destaca potencial do turismo ferroviário
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Conferência internacional no Entroncamento, na quarta-feira, para debater a ferrovia como activo turístico, cultural e de coesão territorial.

A Turismo Centro de Portugal associa-se à realização da conferência internacional “Turismo Industrial e Ferroviário”, que terá lugar no próximo dia 15 de Abril, no Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, e que vai destacar o papel crescente deste produto turístico na valorização dos territórios e na diversificação da oferta regional.

A iniciativa assinala o arranque público do projecto “Viajar no Tempo, Ferrovia entre o Vouga e o Dão” e reúne responsáveis institucionais, investigadores e especialistas nacionais e internacionais para reflectir sobre o potencial da ferrovia enquanto recurso turístico, cultural e económico.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região