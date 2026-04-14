Centro de Portugal destaca potencial do turismo ferroviário

A Turismo Centro de Portugal associa-se à realização da conferência internacional “Turismo Industrial e Ferroviário”, que terá lugar no próximo dia 15 de Abril, no Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, e que vai destacar o papel crescente deste produto turístico na valorização dos territórios e na diversificação da oferta regional.



A iniciativa assinala o arranque público do projecto “Viajar no Tempo, Ferrovia entre o Vouga e o Dão” e reúne responsáveis institucionais, investigadores e especialistas nacionais e internacionais para reflectir sobre o potencial da ferrovia enquanto recurso turístico, cultural e económico.