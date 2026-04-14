Maior exportadora de Alcochete recebe delegação da AIP

A unidade fabril da Sonoco em Alcochete, a maior exportadora do concelho e a única empresa em Portugal a produzir embalagens metálicas para conservas, recebeu no dia 9 de Abril uma delegação da Associação Industrial Portuguesa (AIP), liderada pelo presidente José Eduardo Carvalho. A visita integrou as comemorações dos 189 anos da associação e insere‑se no “Roteiro da Indústria Transformadora”, iniciativa que pretende destacar empresas que resistem num sector altamente competitivo e exposto à concorrência internacional.

Durante a visita, José Eduardo Carvalho sublinhou que o objectivo do roteiro é prestar tributo às empresas que se mantêm activas em sectores exigentes e permitir aos directores operacionais da AIP conhecer diferentes modelos de gestão e culturas empresariais. “Esse conhecimento possibilita melhorar a concepção dos projectos, tornando‑os mais adequados às necessidades das empresas”, afirmou o dirigente perante os anfitriões Miguel Ferreira, director da fábrica, e Fernando Lima, vice‑director da Sonoco para a Península Ibérica e África.

Instalada em Alcochete desde 1963, a unidade ocupa 70 mil metros quadrados, dos quais 27 mil de área coberta, e emprega 180 trabalhadores. Com 24 linhas de produção, dedica‑se à fabricação de embalagens metálicas para a indústria alimentar, sobretudo para o sector das conservas de pescado, utilizando alumínio e folha‑de‑flandres.

Em 2025, a fábrica produziu 700 milhões de latas e registou um volume de vendas de cerca de 50 milhões de euros. Metade da produção destina‑se ao mercado nacional, seguindo‑se Espanha (23%), Argélia (10%), França, Marrocos e outros destinos que representam cerca de 8% das vendas.

A Sonoco Consumer Packaging, multinacional que detém a unidade de Alcochete, possui 45 fábricas em 17 países e emprega mais de 6.300 trabalhadores em todo o mundo. A fábrica portuguesa é uma das mais relevantes do grupo na Europa, tanto pela capacidade produtiva como pelo peso nas exportações.