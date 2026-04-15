Everywhere Digital School leva formação digital gratuita a Rio Maior

A Everywhere Digital School, projecto itinerante da Lisbon Digital School, chega a Rio Maior esta quarta e quinta-feira, 15 e 16 de Abril, numa iniciativa integrada no EPRM Summit – O Futuro é Digital, realizada em parceria com a Escola Profissional de Rio Maior (EPRM). O objectivo passa por reforçar competências digitais numa região onde a qualificação tecnológica continua a ser um desafio para empresas e profissionais.

Durante dois dias, o Cine-Teatro de Rio Maior transforma‑se numa sala de formação dedicada ao Marketing Digital, Inteligência Artificial e Inovação, com sessões gratuitas orientadas por alguns dos mais reconhecidos especialistas nacionais. A iniciativa pretende aproximar o conhecimento digital de territórios afastados dos grandes centros urbanos, seguindo a missão da digressão que já percorreu cidades como Porto, Nazaré, Évora, Faro, Coimbra, Funchal e Ponta Delgada.

Segundo a apresentação oficial do projecto, a Everywhere Digital School nasce para “combater a iliteracia digital” e garantir que o conhecimento chega “a todos, independentemente da sua localização”. A Lisbon Digital School, certificada pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) e com mais de 17 mil alunos formados, assume esta digressão como um exercício de inclusão e capacitação, procurando reduzir assimetrias territoriais.

O programa previsto inclui temas como a profissionalização das redes sociais, tendências e optimização com Inteligência Artificial, estratégia de marca, mapeamento da jornada do consumidor e criação de um perfil vencedor no LinkedIn. A formação destina‑se a profissionais, equipas empresariais, empreendedores, estudantes e curiosos do digital, com enfoque na aplicação prática no contexto profissional.

A Everywhere Digital School tem registado forte adesão nas regiões por onde passou, reunindo mais de 1.200 participantes. A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia. A organização incentiva empresas da região a envolver colaboradores ligados ao digital, comunicação, inovação ou atendimento, reforçando competências essenciais num mercado cada vez mais competitivo.