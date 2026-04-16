Fórum Walking & Cycling junta especialistas para reforçar estratégia regional

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo promove, no dia 17 de Abril, no Cineteatro de Arraiolos, o Fórum Walking & Cycling Alentejo e Ribatejo 2026, um encontro que pretende reforçar a qualificação e a articulação entre municípios, empresas e entidades envolvidas na criação e gestão das infra‑estruturas de turismo activo na região.

Organizado em parceria com o Município de Arraiolos e a equipa Responsible Trails, o fórum assume‑se como um espaço de trabalho dedicado ao desenvolvimento dos percursos pedestres e centros de cycling, sectores que têm ganho relevância na estratégia turística do Alentejo e Ribatejo. A iniciativa procura consolidar uma abordagem comum à homologação, manutenção e valorização destas infra‑estruturas, promovendo a sua transformação em produtos turísticos competitivos.

Ao longo do dia serão debatidos temas como a importância da sinalética e da certificação, o papel dos eventos desportivos na dinamização dos destinos, a gestão responsável das redes e a criação de experiências integradas que acrescentem valor ao território. O encontro inclui ainda a apresentação dos resultados do projecto Responsible Trails Alentejo e Ribatejo, a divulgação do ranking outdoor regional e a entrega de certificados.

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, sublinha que o fórum “reforça o compromisso do Alentejo e Ribatejo com um turismo activo sustentável, assente na valorização responsável do território”, defendendo que o desenvolvimento de percursos deve avançar “lado a lado com a conservação ambiental e o bem‑estar das comunidades locais”.

O evento dirige‑se a técnicos dos municípios envolvidos no processo Responsible Trails, empresas de animação turística, Comunidades Intermunicipais, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas – delegação regional do Alentejo, e a unidades certificadas como Bike Friendly e Bike Hotel.

Com esta iniciativa, os promotores pretendem consolidar o Alentejo e Ribatejo como destinos de excelência para walking e cycling, reforçando a competitividade e a sustentabilidade da oferta turística ligada ao turismo activo.